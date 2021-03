Princ Harry (36) čuo se nakon dugo vremena sa svojim ocem, princom Charlesom (72) i bratom princom Williamom (39), a tema je, naravno, bio intervju kod Oprah, kojime su on i Meghan dodatno uzdrmali kraljevsku obitelj i poljuljali njihov odnos.

Meghanina prijateljica Gayle King otkrila je to za američku televizijsku kuću CBS, koja je i emitirala intervju.

- Zvala sam ih zapravo da vidim kako se osjećaju nakon svega i istina je, Harry je razgovarao i sa svojim bratom i ocem. Rekli su mi da razgovori nisu bili produktivni, ali drago im je što su barem počeli pričati - kazala je King.

Još prije samo nekoliko dana William je u razgovoru s novinarima kazao kako se nisu čuli s Harryjem te demantirao optužbe za rasizam, a čini se da je obitelj u međuvremenu pokušala riješiti problem telefonom, no zasad se nisu pomaknuli s mrtve točke.

- Mislim da Meg i Harryja još uvijek uznemiruje najviše to što palača neprestano govori da žele riješiti problem privatno, ali ipak, vjeruju svim ovim lažnim pričama koje izlaze u javnost i koje su i dalje vrlo omalovažavajuće te stalno protiv Meghan. U kraljevskoj obitelji još nitko nije razgovarao s Meghan, do ovog trenutka. To ih frustrira. Sve što su cijelo vrijeme oni željeli bilo je to da kraljevska obitelj intervenira i poruči novinarima da prestanu s nepravednim, netočnim, lažnim pričama koje su definitivno rasno determinirane. Dok se to ne uspije prepoznati, mislim da će biti teško ići naprijed, ali oboje žele ići naprijed i oboje žele ozdravljenje ove obitelji. Na kraju, to je Harryjeva obitelj - zaključila je King, prijateljica para.