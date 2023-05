Harry se za vrijeme krunidbe žalio na svoju obitelj čovjeku do sebe: 'Dosta mi je, nije ih briga'

Dolazak princa Harryja (38) na krunidbu oca, kralja Charlesa (74) iščekivali su svi svjetski mediji, a sada je otkriveno o čemu je Harry pričao sa suprugom svoje rođakinje, princeze Eugenie (33), Jackom Brooksbankom (37).

Foto: Aaron Chown/PRESS ASSOCIATION

- Dosta mi je načina na koji se ponašaju prema meni - navodno je Harry rekao Jacku, što su zaključili čitači s usana.

Foto: Andrew Matthews/PRESS ASSOCIATIO

Pretpostavlja se da je Harry mislio ili na kraljevsku obitelj ili na medije, s obzirom na to da je upleten u pravni postupak Visokog suda protiv nekoliko novinskih izdavača, uključujući The Daily Mail i The Mail on Sunday.

Prema tvrdnjama Jeremyja Freemana, koji je razgovor analizirao za The Sun, Harry je dodatno izjavio da situacija nije idealna.

- Dosta mi je načina na koji se ponašaju prema meni. To nije idealna situacija - rekao je navodno odbjegli princ.

Foto: Toby Melville/PRESS ASSOCIATION

Na to mu je Brooksbank poručio da mu može pomoći.

- Ako mogu učiniti da se osjećaš bolje, mogu ti pomoći. Nije to miran život, zar ne? - izjavio je prema analizi Freemana.

Harry je odmahnuo glavom prije nego što mu je navodno odgovorio 'da njih nije briga', na što je Jack rekao da 'nema vremena'.

- Nemam vremena za to, ne ako je gotovo - rekao je na što mu je Harry odgovorio da je to slučajnost.

Foto: Aaron Chown/PRESS ASSOCIATION

Čitači s usana također su primijetili kako je Harry Brooksbanku rekao da mora ići na let, što se na kraju ispostavilo točnim jer je princ Harry vrlo brzo napustio ceremoniju i vratio se u Kaliforniju gdje su ga dočekali supruga Meghan Markle (41) i djeca, Lilibet Diana (1) i Archie koji je tog dana slavio četvrti rođendan.

Foto: Profimedia

Iako je bio pozvan na svečani ručak u Buchingamskoj palači nakon krunidbe, tamo se nije pojavio, a upućeniji izvori tvrde kako su mnogi odahnuli kada je odbio poziv, posebno njegov brat William s kojim nije u dobrim odnosima jer mu je govorio protiv supruge Meghan.

Ipak, novopečeni kralj nije sakrivao tugu, a nazdravio je i za Archiejev rođendan.

