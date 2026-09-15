Harry slavi rođendan: Bio je buntovni princ koji je tulumario na Hvaru, a onda napustio dvor

Princ Harry, vojvoda od Sussexa, jedan je od najprepoznatljivijih, ali i najkontroverznijih članova britanske kraljevske obitelji. Mlađi sin kralja Charlesa III. i pokojne princeze Diane tijekom života prošao je put od dječaka koji je odrastao pod neprestanim povećalom javnosti, preko vojnika koji je služio u Afganistanu, do supruga i oca koji je odlučio napustiti ulogu aktivnog člana kraljevske obitelji. Njegov život obilježili su osobni gubici, vojna služba, burna mladost, sukobi s britanskim tabloidima te brak s američkom glumicom Meghan Markle.

Henry Charles Albert David rođen je 15. rujna 1984. u Londonu. U trenutku rođenja bio je treći u redu za britansko prijestolje, iza oca Charlesa i starijeg brata Williama. Harry i William odrasli su u okolnostima koje su bile sve samo ne uobičajene. Živjeli su u kraljevskim rezidencijama i odmalena sudjelovali u životu britanske monarhije, ali njihova majka Diana nastojala im je omogućiti iskustva koja su bila što sličnija životu druge djece. Vodila ih je u zabavne parkove i restorane brze hrane, ali i u bolnice, prihvatilišta za beskućnike i centre povezane s borbom protiv AIDS-a.

Foto: Martin Keene/PRESS ASSOCIATION

Harryjevo djetinjstvo obilježio je raspad braka njegovih roditelja. Charles i Diana razveli su se 1996. godine, a samo godinu poslije dogodila se tragedija koja je trajno odradila Harryjev život. Diana je 31. kolovoza 1997. poginula u prometnoj nesreći u Parizu. Harryju je tada bilo samo 12 godina. Nekoliko dana poslije hodao je iza majčina lijesa u pogrebnoj povorci ulicama Londona zajedno s Williamom, ocem Charlesom, djedom princem Philipom i ujakom Charlesom Spencerom.

Godinama poslije Harry je otvoreno govorio o tome koliko ga je majčina smrt pogodila. Priznao je da je dugo potiskivao emocije te da je tek kao odrasla osoba potražio stručnu pomoć.

- Mogu sa sigurnošću reći da je gubitak majke kada mi je bilo 12 godina, nakon čega sam sljedećih 20 godina potiskivao sve svoje osjećaje, ostavio vrlo ozbiljne posljedice ne samo na moj privatni život nego i na moj posao - komentirao je Harry 2017. godine u razgovoru za Daily Telegraph.

Vojna karijera i tulumarenje

Nakon školovanja Harry se odlučio za vojnu karijeru. Godine 2005. upisao je Kraljevsku vojnu akademiju Sandhurst, a nakon završetka obuke pridružio se Household Cavalryju. Njegov kraljevski status predstavljao je ozbiljan sigurnosni problem pri mogućem slanju u ratnu zonu, no Harry je ipak služio u Afganistanu. Prvi put ondje je bio 2008., a poslije se obučavao za pilota helikoptera Apache te se 2012. vratio u Afganistan na drugu vojnu misiju. Aktivnu vojnu karijeru završio je 2015. godine.

Vojna služba predstavljala je ozbiljniju stranu njegova života, ali Harry je tijekom mladosti stekao i reputaciju kraljevskog buntovnika. Britanski tabloidi godinama su pratili njegove izlaske, ljubavne veze i incidente. Kao tinejdžer našao se u središtu priča o alkoholu i marihuani, a 2005. izazvao je međunarodni skandal kada se na kostimiranoj zabavi pojavio odjeven u nacističku uniformu sa svastikom. Harry se poslije javno ispričao, nazvavši kostim lošim izborom. Godine 2012. ponovno je završio na naslovnicama nakon što su u javnost procurile njegove nage fotografije snimljene tijekom privatne zabave u Las Vegasu.

Foto: Jonathan Brady

U priči o Harryjevim burnim godinama svoje mjesto ima i Hrvatska. Krajem kolovoza 2011. tada 26-godišnji princ stigao je na Hvar s prijateljima i tjelohraniteljima te se zaputio u poznati hvarski klub. Njegov pokušaj relativno anonimnog provoda nije dugo trajao jer su ga gosti prepoznali. Hrvatski mediji izvještavali su da je Harry plesao gotovo cijelu noć, družio se s drugim gostima te se u jednom trenutku, potpuno odjeven, našao u bazenu kluba. Nakon izlaska iz vode nastavio je zabavu. Tadašnji hvarski gradonačelnik Pjerino Bebić potvrdio je medijima da je princ s društvom bio u diskoteci.

Brak s Meghan Markle

Harryjev privatni život potpuno se promijenio kada je 2016. započeo vezu s američkom glumicom Meghan Markle, poznatom po seriji "Suits". Kensingtonska palača iste je godine službeno potvrdila njihovu vezu, a u studenome 2017. objavljene su zaruke. Harry i Meghan vjenčali su se 19. svibnja 2018. u kapeli svetog Jurja u dvorcu Windsor. Kraljica Elizabeta II. dodijelila je Harryju naslov vojvode od Sussexa, a Meghan je udajom postala vojvotkinja od Sussexa.

U svibnju 2019. rodio im se sin Archie Harrison Mountbatten-Windsor, a u lipnju 2021. dobili su kćer Lilibet "Lili" Dianu Mountbatten-Windsor. Ipak, između rođenja njihova dvoje djece dogodio se potez koji je izazvao jednu od najvećih kriza moderne britanske monarhije.

Foto: Dominic Lipinski/PRESS ASSOCIATION

U siječnju 2020. Harry i Meghan objavili su da se namjeravaju povući s položaja viših aktivnih članova kraljevske obitelji, postati financijski neovisniji te vrijeme dijeliti između Ujedinjenog Kraljevstva i Sjeverne Amerike. Nakon dogovora s Buckinghamskom palačom prestali su obavljati dužnosti aktivnih članova kraljevske obitelji i primati javna sredstva za kraljevske obveze. U konačnici su se preselili u Kaliforniju.

Njihov odnos s kraljevskom obitelji nakon toga postao je predmetom gotovo neprekidnog interesa javnosti. U velikom televizijskom intervjuu s Oprom Winfrey 2021. Harry i Meghan iznijeli su niz ozbiljnih tvrdnji o svojem iskustvu unutar monarhije. Harry je govorio o odnosima s ocem i bratom te o okolnostima koje su dovele do njihova odlaska, dok je Meghan govorila o ozbiljnim problemima s mentalnim zdravljem tijekom života unutar kraljevske obitelji.

Harry je vlastitu verziju događaja još detaljnije predstavio u memoarima "Spare", objavljenima u siječnju 2023. Knjiga je postala međunarodni bestseler, a njezini opisi odnosa unutar kraljevske obitelji ponovno su potaknuli rasprave o Harryjevu odnosu s ocem Charlesom i bratom Williamom.

Foto: Harry & Meghan/Archewell Productions/Diamond Docs/Story Syndicate/Netflix

Istodobno je nastavio dugogodišnji sukob s dijelom britanskog tabloidnog tiska. Harry tvrdi da su pojedini mediji tijekom godina nezakonito zadirali u njegov privatni život, među ostalim prisluškivanjem telefona i angažiranjem privatnih istražitelja. U lipnju 2023. postao je prvi viši član britanske kraljevske obitelji koji je svjedočio pred sudom u više od jednog stoljeća. U sporu protiv Mirror Group Newspapers sud je kasnije zaključio da je bilo nezakonitog prikupljanja informacija te mu je dodijeljena odšteta. U siječnju 2025. postigao je i nagodbu s News Group Newspapers, kompanijom u vlasništvu medijskog mogula Ruperta Murdocha, u još jednom slučaju povezanom s narušavanjem privatnosti.

Povratak u Veliku Britaniju

Harry i Meghan ponovno su posljednjih tjedana u centru pažnje medija jer su se s djecom vratili u Veliku Britaniju. Nagađanja o razlozima njihova povratka i dalje su aktualna, a tamošnji mediji otkrili su i kako će dio godine Meghan provoditi u Kaliforniji.

Njihov povratak odmah je otvorio pitanje znači li to i približavanje kraljevskoj obitelji te mogući povratak službenim kraljevskim dužnostima. Kralj Charles III. početkom rujna odlučio je otkloniti takva nagađanja. U pismu koje je po njegovu nalogu poslano visokim predstavnicima britanske vlade, vojske i drugim dužnosnicima potvrđeno je da se status vojvode i vojvotkinje od Sussexa nije promijenio.

Harry i Meghan i dalje nisu aktivni članovi kraljevske obitelji, a njihove komercijalne i humanitarne aktivnosti obavljaju se isključivo u privatnom svojstvu. U dokumentu je njihov položaj sažet tvrdnjom da je usporediv s položajem privatnih građana koji imaju vlastite komercijalne i dobrotvorne interese.