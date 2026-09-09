Pismo kralja Charlesa šokiralo je Harryja i Meghan: 'Bio je to bolan udarac od njegovog oca'

Princ Harry i Meghan Markle krajem kolovoza vratili su se u Veliku Britaniju s Archiejem i Lilibet, nakon godina života u Kaliforniji. Njihov povratak izazvao je veliko zanimanje upravo zato što su posljednjih šest godina gradili život izvan kraljevske obitelji, dok je njihov odnos s pojedinim članovima obitelji, osobito princom Williamom, ostao duboko narušen.

Iako se u posljednje vrijeme govorilo o nešto toplijem odnosu Harryja i njegova oca Charlesa, povratak u domovinu očito ne znači i povratak u kraljevski život.

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Kralj Charles sada je, naime, službeno potvrdio ono što je dogovoreno još nakon njihova povlačenja iz kraljevskih dužnosti 2020. godine. U pismu koje je u njegovo ime poslao lord komornik Richard Benyon, najviši dužnosnik kraljevskog domaćinstva, jasno je navedeno da Harry i Meghan ostaju članovi kraljevske obitelji koji ne obavljaju službene dužnosti. Njihov položaj, stoji u pismu, sličan je položaju privatnih građana s komercijalnim i dobrotvornim interesima.

Posebno je naglašeno da njihove titule Njegove i Njezine Kraljevske Visosti ostaju 'na čekanju' i da ih ne smiju koristiti. Iako Harry i Meghan i dalje nose titule vojvode i vojvotkinje od Sussexa, ne smiju se javno predstavljati kao Njegova i Njezina Kraljevska Visost. Njihov humanitarni rad također se smatra njihovom privatnom stvari, a ne dijelom aktivnosti kraljevske obitelji.

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Foto: Jennifer Gauthier

Upravo je način na koji je pismo objavljeno potaknuo nove napetosti. Izvori tvrde kako su Harry i Meghan bili iznenađeni što ih nije unaprijed obavijestio o pismu. Njihov je tim dokument dobio sat vremena ranije nego je plasiran u javnost, a Harry ga nije ni vidio prije jer je bio na sastanku. S druge strane, palača tvrdi kako je par bio upoznat sa sadržajem prije objave.

Kraljevska stručnjakinja Jennie Bond tvrdi kako je javno objavljivanje pisma svojevrsna poruka Harryju i Meghan da se ne mogu vratiti u Britaniju i pritom zauzeti neku novu, neformalnu poziciju između privatnog života i kraljevskih dužnosti.

- Sve u svemu, mislim da je pismo bilo prilično bolan udarac koji je Harryju zadao njegov otac, jer je njime formalno potvrdio njihov status - rekla je Bond, ocijenivši da je riječ o vrlo jasnom potezu kralja.

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Još je osjetljivije pitanje sigurnosti. Harry već godinama vodi pravnu bitku oko policijske zaštite tijekom boravka u Britaniji, nakon što je izgubio automatsko pravo na zaštitu koju financira država. Sada, nakon povratka cijele obitelji u zemlju, upravo se to pitanje ponovno našlo u središtu pažnje. O njihovoj sigurnosti odlučuje RAVEC, odbor koji procjenjuje zaštitu članova kraljevske obitelji i drugih istaknutih osoba, a nova procjena dolazi u trenutku kada su se Sussexi ponovno trajno približili britanskom javnom životu.

Palača je zato u pismu posebno navela da se pitanja o službenim počastima, a osobito ona koja uključuju korištenje javnog novca, trebaju upućivati Buckinghamskoj palači. Operativna pitanja sigurnosti, pak, ostaju u nadležnosti policijskih tijela. Drugim riječima, Harryjev i Meghanin povratak u Britaniju ne znači automatski povratak privilegija koje su imali dok su bili radni članovi kraljevske obitelji.

Istodobno, čini se da se Harry i Meghan ne namjeravaju povuči iz javnosti. Harry je već viđen u Londonu, gdje je proveo veći dio dana u Tower Bridge Studios, radeći na zasad nepoznatom projektu. Meghan je posljednjih dana također privukla pozornost pojavljivanjima u Velikoj Britaniji, dok se očekuje da će njihova djeca krenuti u školu u blizini obiteljskog doma.

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Upravo tu nastaje novi problem za kraljevsku obitelj. Harry i Meghan mogu biti vrlo vidljivi, mogu nastaviti s humanitarnim i komercijalnim projektima i mogu imati velik utjecaj na javnost, ali bez formalne povezanosti s kraljevskim dužnostima. Kraljevski komentatori upozoravaju da bi njihov povratak mogao stvoriti svojevrsni 'drugi kraljevski tabor' - oni više nisu radni članovi obitelji, ali bi svojom javnom prisutnošću mogli zasjeniti one koji službeno predstavljaju krunu.

Za Harryja je situacija posebno složena. Povratak u Britaniju ponovno ga dovodi u neposrednu blizinu oca, ali i brata Williama, s kojim je odnos posljednjih godina ostao vrlo težak. Istodobno pokušava osigurati veću zaštitu za svoju obitelj, dok palača jasno daje do znanja da njegov povratak ne mijenja dogovor postignut nakon odlaska iz kraljevske obitelji.

*uz korištenje AI-ja