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KONTROVERZNI PRODUCENT

Harvey Weinstein iz zatvora prevezen u bolnicu zbog srca

Piše 24sata,
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Harvey Weinstein iz zatvora prevezen u bolnicu zbog srca
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Foto: POOL/REUTERS (ilustrativna fotografija)
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Weinstein čeka suđenje u New Yorku, zakazano nakon što je u travnju 2024. poništena njegova prvotna presuda iz 2020., kojom je bio osuđen na 23 godine zatvora zbog silovanja i seksualnog napada

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Osramoćeni holivudski producent Harvey Weinstein hitno je prevezen u bolnicu zbog, kako se navodi, "akutnog zatajenja srca" tijekom boravka u zatvoru. Weinstein (74) se nalazi u pritvoru od 2020. godine, a trenutačno boravi u zatvoru na otoku Rikers u New Yorku, gdje čeka ponovljeno suđenje nakon što je njegova prvotna presuda za seksualni napad poništena. Ovo je samo posljednji u nizu ozbiljnih zdravstvenih problema s kojima se suočava iza rešetaka.

Prema izvješćima, Weinstein je počeo osjećati ozbiljne poteškoće s disanjem, nakon čega je brzo prebačen na zatvorski odjel bolnice Bellevue na Manhattanu. Izvori bliski situaciji tvrde da je odmah podvrgnut liječenju te da je priključen na intravenoznu terapiju i monitor za praćenje rada srca. Njegovo stanje dodatno je zakomplicirala upala pluća, zbog čega prima i antibiotike. Iako strani mediji prenose da se Weinstein osjeća bolje, još uvijek nije dobio odobrenje za povratak u zatvorsku jedinicu te se upozorava da "još nije izvan opasnosti". Ovo nije prva njegova hospitalizacija; tijekom boravka u zatvoru već je prolazio kroz slične zdravstvene krize, a njegov pravni tim i ranije se žalio na neadekvatne medicinske uvjete unutar zatvorskog sustava.

FILE PHOTO: Film producer Harvey Weinstein arrives at New York Supreme Court in Manhattan in New York City
FILE PHOTO: Film producer Harvey Weinstein arrives at New York Supreme Court in Manhattan in New York City | Foto: MIKE SEGAR/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Weinsteinovo zdravstveno stanje već je godinama narušeno. Tijekom boravka u zatvoru suočio se s brojnim zdravstvenim problemima, a prethodno je bio podvrgnut hitnoj operaciji srca nakon što se žalio na "bolove u prsima". Tijekom 2024. godine bio je hospitaliziran zbog upale pluća i bolesti Covid-19, a nedugo nakon toga dijagnosticirana mu je kronična mijeloična leukemija. Nacionalni institut za rak opisuje ovo stanje kao "vrstu raka u kojoj koštana srž proizvodi velik broj abnormalnih krvnih stanica". Osim toga, bori se s nizom drugih kroničnih bolesti, uključujući dijabetes, tešku bolest koronarnih arterija, anginu, opstruktivnu apneju u snu i probleme sa štitnjačom.

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Kontroverzni producent Harvey Weinstein hitno je operiran, iz tima kažu: 'Prijavio je bolove...'

Najnovija zdravstvena kriza događa se u ključnom trenutku za njegove pravne bitke. Weinstein se nalazi na otoku Rikers uoči ponovljenog suđenja u New Yorku, zakazanog nakon što je u travnju 2024. godine poništena njegova prvotna presuda iz 2020., kojom je bio osuđen na 23 godine zatvora zbog silovanja i seksualnog napada. Iako je ta presuda srušena, Weinstein ostaje u zatvoru jer i dalje služi zasebnu kaznu od 16 godina zatvora dosuđenu u Kaliforniji 2022. godine zbog drugog slučaja silovanja. Žalbeni sud u Kaliforniji nedavno je potvrdio tu osuđujuću presudu, ali je naložio ponovno izricanje kazne zbog proceduralnih razloga.

Former Hollywood film producer Harvey Weinstein appears in Manhattan Supreme Court for the retrial of his rape case, in New York City
Foto: TIMOTHY A. CLARY

Optužbe protiv Harveyja Weinsteina, koje su se prvi put masovno pojavile 2017. godine, bile su katalizator za globalni pokret #MeToo. Više od stotinu žena, uključujući brojne poznate glumice, javno ga je optužilo za seksualno zlostavljanje, napade i uznemiravanje. Među njima su se našle Cara Delevingne, Salma Hayek, Rose McGowan, Angelina Jolie, Uma Thurman i Gwyneth Paltrow. Ove optužbe razotkrile su desetljećima dugu praksu zlostavljanja u Hollywoodu i potaknule lavinu sličnih priznanja u drugim industrijama diljem svijeta. Unatoč brojnim svjedočanstvima i dvjema osuđujućim presudama, Weinstein je dosljedno nijekao sve optužbe za seksualne odnose bez pristanka. Njegove presude, unatoč pravnim preokretima, smatraju se ključnom pobjedom za pokret #MeToo i sve žrtve seksualnog zlostavljanja.

 *uz korištenje AI-ja
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