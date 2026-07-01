Harvey Weinstein iz zatvora prevezen u bolnicu zbog srca

Osramoćeni holivudski producent Harvey Weinstein hitno je prevezen u bolnicu zbog, kako se navodi, "akutnog zatajenja srca" tijekom boravka u zatvoru. Weinstein (74) se nalazi u pritvoru od 2020. godine, a trenutačno boravi u zatvoru na otoku Rikers u New Yorku, gdje čeka ponovljeno suđenje nakon što je njegova prvotna presuda za seksualni napad poništena. Ovo je samo posljednji u nizu ozbiljnih zdravstvenih problema s kojima se suočava iza rešetaka.

Prema izvješćima, Weinstein je počeo osjećati ozbiljne poteškoće s disanjem, nakon čega je brzo prebačen na zatvorski odjel bolnice Bellevue na Manhattanu. Izvori bliski situaciji tvrde da je odmah podvrgnut liječenju te da je priključen na intravenoznu terapiju i monitor za praćenje rada srca. Njegovo stanje dodatno je zakomplicirala upala pluća, zbog čega prima i antibiotike. Iako strani mediji prenose da se Weinstein osjeća bolje, još uvijek nije dobio odobrenje za povratak u zatvorsku jedinicu te se upozorava da "još nije izvan opasnosti". Ovo nije prva njegova hospitalizacija; tijekom boravka u zatvoru već je prolazio kroz slične zdravstvene krize, a njegov pravni tim i ranije se žalio na neadekvatne medicinske uvjete unutar zatvorskog sustava.

FILE PHOTO: Film producer Harvey Weinstein arrives at New York Supreme Court in Manhattan in New York City | Foto: MIKE SEGAR/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Weinsteinovo zdravstveno stanje već je godinama narušeno. Tijekom boravka u zatvoru suočio se s brojnim zdravstvenim problemima, a prethodno je bio podvrgnut hitnoj operaciji srca nakon što se žalio na "bolove u prsima". Tijekom 2024. godine bio je hospitaliziran zbog upale pluća i bolesti Covid-19, a nedugo nakon toga dijagnosticirana mu je kronična mijeloična leukemija. Nacionalni institut za rak opisuje ovo stanje kao "vrstu raka u kojoj koštana srž proizvodi velik broj abnormalnih krvnih stanica". Osim toga, bori se s nizom drugih kroničnih bolesti, uključujući dijabetes, tešku bolest koronarnih arterija, anginu, opstruktivnu apneju u snu i probleme sa štitnjačom.

Najnovija zdravstvena kriza događa se u ključnom trenutku za njegove pravne bitke. Weinstein se nalazi na otoku Rikers uoči ponovljenog suđenja u New Yorku, zakazanog nakon što je u travnju 2024. godine poništena njegova prvotna presuda iz 2020., kojom je bio osuđen na 23 godine zatvora zbog silovanja i seksualnog napada. Iako je ta presuda srušena, Weinstein ostaje u zatvoru jer i dalje služi zasebnu kaznu od 16 godina zatvora dosuđenu u Kaliforniji 2022. godine zbog drugog slučaja silovanja. Žalbeni sud u Kaliforniji nedavno je potvrdio tu osuđujuću presudu, ali je naložio ponovno izricanje kazne zbog proceduralnih razloga.

Foto: TIMOTHY A. CLARY

Optužbe protiv Harveyja Weinsteina, koje su se prvi put masovno pojavile 2017. godine, bile su katalizator za globalni pokret #MeToo. Više od stotinu žena, uključujući brojne poznate glumice, javno ga je optužilo za seksualno zlostavljanje, napade i uznemiravanje. Među njima su se našle Cara Delevingne, Salma Hayek, Rose McGowan, Angelina Jolie, Uma Thurman i Gwyneth Paltrow. Ove optužbe razotkrile su desetljećima dugu praksu zlostavljanja u Hollywoodu i potaknule lavinu sličnih priznanja u drugim industrijama diljem svijeta. Unatoč brojnim svjedočanstvima i dvjema osuđujućim presudama, Weinstein je dosljedno nijekao sve optužbe za seksualne odnose bez pristanka. Njegove presude, unatoč pravnim preokretima, smatraju se ključnom pobjedom za pokret #MeToo i sve žrtve seksualnog zlostavljanja.

*uz korištenje AI-ja



