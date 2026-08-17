Hayden Panettiere i Kličko su se dvaput odmarali u Hrvatskoj

Svijet je potresla vijest o smrti glumice Hayden Panettiere, koja je umrla u dobi od svega 36 godina. Njezin otac je u izjavi za medije naveo kako je bila 'nevjerojatna svjetlost i prava sila prirode koja je donosila neizmjernu ljubav i radost svima koji su se poznavali, kao i milijunima na ekranu' te zamolio da se poštuje privatnost obitelji u ovim teškim trenucima.

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Panettiere je glumila od djetinjstva, a veliku slavu donijela joj je uloga u seriji 'Heroji'. Osim po njezinim ulogama, javnost je pamti i zbog veze s ukrajinskim boksačem Vladimirom Kličkom. Njih dvoje su u dva navrata zajedno posjetili Hrvatsku. Prvi put su došli 2010. godine, a kako smo tada pisali, posjetili su Hvar i uživali u restoranu Gariful gdje su se i fotografirali s vlasnikom Ivanom Gospodnetićem i osobljem.

- Bili su otvoreni, nasmijani i pristupačni. Nisu se ponašali kao zahtjevne zvijezde i sve su nas oduševili - rekao je tada Gospodnetić. Par se nakon večere prošetao rivom i vratio na svoj jedrenjak.

Dubrovnik: Vladimir Kli?ko i Hayden Panettiere iskrcali se s jahte Va Bene i prošetali Gradom | Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL

U Hrvatsku su se vratili i tri godine kasnije. Posjetili su Hvar, Korčulu i Dubrovnik. Prošetali su gradom te rado pozirali fotografu.

S Kličkom je glumica dobila kćer Kayu 2014. godine, a prekinuli su 2018.