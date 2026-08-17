Ovo je zadnja objava Hayden Panettiere: 'Dobra vremena...'

Američka glumica Hayden Panettiere, najpoznatija po svojim ulogama u popularnim serijama "Heroji" i "Nashville" te filmu "Sjećanje titana", iznenada je preminula u dobi od samo 36 godina. Vijest je duboko potresla njezine obožavatelje i kolege, ostavljajući iza sebe osjećaj nevjerice i praznine. Njezina karijera, koja je započela u djetinjstvu, bila je obilježena velikim uspjesima, ali i teškim osobnim bitkama koje je hrabro dijelila s javnošću. Vijest je potvrdio njezin otac u objavi za medije.

- S dubokom tugom dijelimo vijest o tragičnoj smrti naše voljene Hayden. Bila je nevjerojatno svjetlo i sila prirode koja je donijela neizmjernu ljubav i radost svima koji su je poznavali - i milijunima koji su je gledali na ekranu - rekao je u izjavi njezin otac Skip Panettiere i zamolio da se poštuje privatnost obitelji u ovim teškim trenucima.

Foto: Rights Managed

Posljednji pozdrav na društvenim mrežama

Samo par tjedana prije smrti, Panettiere je objavila na društvenim mrežama fotografiju na kojoj nasmijana pozira uz svog prijatelja, fotografa Randalla Slavina. Uz fotografiju je kratko napisala: 'Dobra vremena i dobri prijatelji'.

Ispod te fotografije nižu se brojni komentari njezinih shrvanih obožavatelja koji se opraštaju od nje...

Posljednjih nekoliko mjeseci glumica je bila iznimno aktivna, promovirajući svoje memoare koji su joj donijeli novi val popularnosti i priznanja.

Uspjeh memoara kao kruna teške borbe

U svibnju ove godine, Panettiere je objavila svoje dugo očekivane memoare pod naslovom "This Is Me: A Reckoning" (Ovo sam ja: Obračun). Knjiga je brzo postigla ogroman uspjeh, dospjevši na četvrto mjesto bestseler liste New York Timesa.

U svojim memoarima, Panettiere je bez zadrške progovorila o najmračnijim razdobljima svog života. Detaljno je opisala uspone i padove, od djetinjstva provedenog na filmskim setovima do teških bitaka koje je vodila daleko od očiju javnosti. Njezina ispovijest obuhvatila je dugogodišnju borbu s alkoholizmom i ovisnošću o opioidima, postporođajnom depresijom koja ju je gotovo uništila, kao i suočavanje s posljedicama odrastanja pod nemilosrdnim pritiskom holivudske industrije. Otvoreno je pisala i o zlostavljačkim vezama koje su dodatno narušile njezino mentalno zdravlje.

Foto: AdMedia/SIPA

Kada je prvi put najavila svoje memoare 2024. godine, izjavila je kako se nada da će njezino iskustvo pomoći drugima koji se suočavaju sa sličnim izazovima.

- Možda ćete se malo smijati, malo plakati, ali najvažnije, nadam se da ćete knjigu završiti osjećajući se nadahnuto. Toliko sam narasla iz svojih iskustava. Nadam se da će ova prilika da dodatno pojasnim to putovanje pružiti malo utjehe onima koji su se suočili sa sličnim izazovima. Iskreno sam zahvalna na svakoj lekciji i na ženi kakva sam danas postala - rekla je tada.

Foto: AdMedia/SIPA

Tragedija koja je obilježila posljednje godine

Njezina smrt uslijedila je nešto više od tri godine nakon još jedne strašne obiteljske tragedije. Njezin mlađi brat, Jansen Panettiere, koji je također bio glumac, preminuo je u veljači 2023. godine u dobi od samo 28 godina. Obitelj je tada otkrila da je uzrok njegove smrti bio kardiomegalija, odnosno povećano srce, uz komplikacije s aortalnim zaliskom. Gubitak brata ostavio je dubok i neizbrisiv trag na Hayden. U jednom intervjuu iz 2024. godine, progovorila je o golemoj tuzi i boli koju je osjećala, opisujući brata kao svoju srodnu dušu i najveći oslonac.

*uz korištenje AI-ja

