Hayden Panettiere se nedavno prisjetila prerano preminule kolegice Michelle Trachtenberg

U jednom od svojih posljednjih intervjua, glumica Hayden Panettiere s oduševljenjem je govorila o svojoj pokojnoj kolegici iz filma "Ledena princeza", Michelle Trachtenberg. Nepunu godinu dana nakon tog razgovora, Panettiere je tragično preminula u 36. godini života, ostavivši iza sebe obožavatelje šokirane preranim odlaskom dviju zvijezda popularnog Disneyjevog filma.

Zvijezda serije "Heroji" u rujnu prošle godine ispričala je za Entertainment Weekly kako je poznavala Michelle Trachtenberg, koja je preminula u veljači 2025. u 39. godini, i prije nego što su zajedno glumile u filmu iz 2005. godine.

​- Zapravo, njezina baka živjela je preko puta mojih bake i djeda u Brooklynu. Tako da sam poznavala Michelle puno prije toga - rekla je Panettiere.

​- Da, još iz dana "Špijunke Harriet" - dodala je, referirajući se na film iz 1996. godine kojim se Trachtenberg proslavila.

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Panettiere je objasnila kako dvije glumice "ne samo da su odrasle u istoj industriji", već su "odrasle poznavajući obitelji jedna druge" zbog te geografske povezanosti.

​- Imali bismo susjedske zabave. Zato imam sjećanja na nju i mene od davnih dana - podijelila je glumica.

U filmu "Ledena princeza" Trachtenberg glumi talentiranu srednjoškolku Casey Carlyle koja koristi znanje iz fizike kako bi postala natjecateljska umjetnička klizačica. To je dovodi u sukob s klizačicom Gen Harwood, koju glumi Panettiere, kćeri Caseyine trenerice Tine (Kim Cattrall). Ipak, Casey i Gen s vremenom razviju blisko prijateljstvo.

​- Bilo je sjajno raditi s njom - rekla je Panettiere o Trachtenberg.

​- Morale smo naučiti umjetničko klizanje u šest tjedana, što nije lak zadatak. Ali bilo je tako zabavno. Jako smo se zabavljale i vrlo sam zahvalna što imam uspomene koje imam s njom - nastavila je.

Foto: Hubert Boesl

I Panettiere i Trachtenberg proslavile su se kao dječje zvijezde. Trachtenberg, poznata i po ulogama u serijama "Tračerica" i "Buffy, ubojica vampira", preminula je 26. veljače 2025. od komplikacija uzrokovanih dijabetesom. Prije smrti prošla je transplantaciju jetre i borila se s ovisnošću.

Panettiere je, s druge strane, preminula tijekom vikenda nakon što su je pronašli bez svijesti i u stanju srčanog zastoja u unajmljenom stanu u Greenvilleu u Južnoj Karolini. U pozivu hitnoj službi, vlasti su prijavile "predoziranje" te da je u tijeku reanimacija. Liječnici su je pokušali oživjeti, no smrt je proglašena u 14:32 sati. Glumica, koja se i sama borila s ovisnošću i postporođajnom depresijom, navodno je prije smrti patila od "stvarno teških" bolova u leđima.

Nakon njezine smrti, redatelj "Ledene princeze" Tim Fywell objavio je emotivno priopćenje u čast objema zvijezdama filma.

​- U onome što je često bilo teško i tehnički komplicirano snimanje, i moj prvi holivudski film, s njima je bilo divno raditi i sjajno ih je bilo imati u blizini - rekao je Fywell za Variety.

​- Sjećam ih se obiju s ogromnom ljubavlju, kakve su bile prije dvadesetak godina, u tom relativno nekompliciranom razdoblju njihovih života, dva sjajna talenta, otišla prerano - dodao je redatelj.

*uz korištenje AI-ja

