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ZAJEDNO IMAJU KĆER

Vladimir Kličko se oglasio oko smrti bivše partnerice: 'Hayden je prerano napustila ovaj svijet'

Piše Tina Ozmec-Ban,
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Vladimir Kličko se oglasio oko smrti bivše partnerice: 'Hayden je prerano napustila ovaj svijet'
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Foto: Profimedia/Pool
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Hayden je, iako više nije bila moj partnerica, bila jako bitan dio mog života i majka naše kćeri Kaye, napisao je Vladimir Kličko u objavi na društvenim mrežama

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Ukrajinski boksač Vladimir Kličko oglasio se nakon tužne vijesti o smrti glumice Hayden Panettiere, s kojom ima i kćer. Glumica je preminula u dobi od svega 36 godina, a novi detalji koji su izašli u javnost upućuju na to da je uzrok smrti najvjerojatnije bilo predoziranje. 

- Naša obitelj prolazi kroz teško vrijeme ispunjeno šokom i tugom. Vijest o tragičnoj smrti Hayden me duboko rastužila. Prerano je napustila ovaj svijet. Hayden je, iako više nije bila moj partnerica, bila jako bitan dio mog života i majka naše kćeri Kaye. Izgradila je nevjerojatnu karijeru zahvaljujući svom talentu, dok se istovremeno suočavala s tamnijom stranom jako zahtjevne industrije. Ništa neće izbrisati vrijeme koje smo proveli zajedno niti mjesto koje je imala u našim životima - napisao je Kličko. 

Hayden Panettiere i Wladimir Klitschko postat ?e roditelji
Foto: Vince Flores/PRESS ASSOCIATION

- Našoj kćeri Kayi ću uvijek pričati o njenoj majci s poštovanjem i pobrinut ću se da je pamti onakvu kakva je bila - dodao je te izrazio sućut glumičinim roditeljima, prijateljima i obožavateljima. 

- Mladi i talentirani ljudi poput nje ne bi trebali napustiti ovaj svijet tako rano - istaknuo je. U objavi je zamolio i za privatnost tijekom teškog razdoblja kroz kojeg prolazi te se zahvalio svima koji su njegovoj obitelji izrazili podršku i sućut. 

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- Počivaj mirno, Hayden. Pronađi svoj vječni mir - zaključio je. Uz emotivnu poruku je objavio i fotografiju njega, glumice i njihove kćeri. 

Kličko i Panettiere upoznali su se na zabavi 2008. godine i odmah su 'kliknuli'. Tijekom svoje veze su i dva puta posjetili Hrvatsku, no 2011. su objavili da se razilaze. Jedan od glavnih razloga bio je to što se radilo o vezi na daljinu. Kličko je živio i trenirao u Europi, dok je Panettiere zbog posla bila u SAD-u. No, 2013. su ponovno viđeni zajedno, a u listopadu je glumica potvrdila da su se zaručili. Godinu dana kasnije dobili su kćer, a 2018. godine su prekinuli. 

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Dubrovnik: Vladimir Kli?ko i Hayden Panettiere iskrcali se s jahte Va Bene i prošetali Gradom | Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL

Ubrzo je uslijedila i jedna od najtežih odluka za glumicu. Njihova kći otišla je živjeti s ocem, a iako se govorilo da je riječ o prijateljskom dogovoru roditelja, Panettiere je kasnije otkrila da joj je to jako teško palo. 

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- Mislila sam da ide k njemu u posjet, kao i uvijek. A onda je odjednom stigao zahtjev: 'Želim puno skrbništvo nad njom', što je za mene bio šok. Potpisivanje tih papira bilo je najgora stvar koju sam ikada morala učiniti u životu - otkrila je.

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