<p>Kultni britanski bend Iron Maiden opet će zasvirati u Hrvatskoj, i to 7. lipnja 2021. godine, objavio je bend na vlastitim stranicama. Zagreb će biti druga postaja na velikoj turneji, nakon švicarskog Basela.</p><p>Bit će to jedini koncert heavy metal legendi u našoj regiji, a Iron Maiden su već više puta nastupili u Hrvatskoj. Posljednji put u zagrebačkoj Areni u srpnju 2018. godine.</p><p>Vijest je to koja je, dakako, posebno razveselila brojne ljubitelje benda te je odmah počela kružiti društvenim mrežama. U vrijeme kad se gotovo ništa ne događa, a Arena Zagreb spominje se jedino u kontekstu dežurne korona bolnice, ponudila je ljubiteljima koncerata i žešćeg zvuka svojevrsno svjetlo na kraju tunela.</p><p>Naravno, nemoguće je ustvrditi kako će koncerta, čiji bi kapacitet u normalnim okolnostima bio oko 20 000 ljudi zaista i biti, s obzirom na to da se situacija s pandemijom koronavirusa nije smirila, već je gora nego ikad. No, ako virus više ne bude prepreka, neuništivi Britanci zasigurno će biti tu. </p>