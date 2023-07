Hedviga Tandara o problemu sa zdravljem: 'Bila je to jako teška odluka, ovako spašavam sebe'

Bivša kandidatkinja showa 'Brak na prvu' Hedviga Tandara otkrila je nedavno da radi na svojoj biografiji, a progovorila je i o svom zdravlju. Sada je za RTL otkrila je li joj se zdravstveno stanje poboljšalo te kako se osjeća.

- Loše. Najiskrenije, odgovor je jako loše. Prvotni plan je bio da mi novu terapiju uvedemo do 23. kolovoza. Postoje teme o kojima mi je lakše pričati i one o kojima mi je dosta teže. Nemam problema govoriti o svom stanju - epilepsiji. Kad pokušamo uvesti novu terapiju da bi mi bilo bolje, ne ide na bolje. Osjećam kako mi je teže, kako mi se grlo steže - rekla je Heda.

Foto: Instagram/Hedviga Tandara

Dodala je i kako joj je nova terapija puno teža te je otkrila da nije preporučljiva za žene koje su u reproduktivnoj dobi.

- Morala sam se suočiti s time ako koristim tu novu terapiju da ću se stvarno morati pozdraviti s tom idejom da ću imati djecu, da to poglavlje zatvaram u potpunosti kao opciju koliko god sam godinama govorila da to ne dolazi u obzir za mene. Ovo je baš točka na i. Moram birati hoću li napraviti nešto za svoje zdravlje ili hoću li jednog dana biti u mogućnosti roditi donekle zdravo dijete. Nažalost, morala sam donijeti tu odluku. Bilo bi mi lakše odlučiti se između lijekova i operacije nego ovoga. Na neki način spašavam sebe - ispričala je.

Foto: Instagram/Hedviga Tandara

Hedviga već neko vrijeme provodi na Murteru, a kako je ranije rekla, uzela je malo vremena za sebe. Fokusira se na svoju biografiju, o kojoj je nedavno progovorila za RTL.

- Prioritet mi je moja knjiga. Izdat ću je ako Bog da i ako sve bude po planu, nadam se nekad na jesen. Naziv je 'Krhki narcis' i u procesu je uredništva. Knjiga će mi vjerojatno biti i dostavljena ovdje na Murter. To je ono što mi je prioritet. Donijela sam laptop sa sobom i radit ću ovdje. Mislim da ću neko vrijeme biti na otoku. Moram se pozabaviti knjigom, to od 'Braka na prvu' još odgađam. Cilj mi je da knjiga izađe i da se počne govoriti, ne samo o epilepsiji nego i o svim tim kroničnim stanjima. To je bio i razlog što sam se prijavila u show, da podignem svijest o kroničnim stanjima, a naravno da je postojala šansa i da upoznam nekog. Nadam se da će i knjiga tome doprinijeti - rekla je tad.