Heidi Klum najavila novi kostim za Halloween: 'Ovo je tek početak, bit će ekstra strašan...'

Heidi Klum, koju je Page Six jednom prilikom nazvao kraljicom Halloweena, jučer je svojim pratiteljima na Instagram profilu dala mali uvid u ovogodišnji kostim. Supermodel je objavila tri fotografije protetske maske lica na metalnoj podlozi. Uz slike je dodala opis 'Ovo je tek početak', popraćen s nekoliko prigodnih emojija i poveznicom na profil Mikea Marina. Ovaj makeup umjetnik zaslužan je za preobrazbu glumca Colina Farrella u lik 'Pingvina' za HBO-ovu seriju.

Za vrijeme gostovanja u emisiji 'The Tonight Show Starring Jimmy Fallon' , Heidi je otkrila kako na ovogodišnjem Halloween partyju planira nadmašiti samu sebe. 'Već sam žestoko prionula na posao. Već prije nekoliko mjeseci', dodala je 52-godišnja Klum. Također, rekla je kako će ovogodišnja maska biti posebno strašna i ružna. Unatoč tome, još nije poznato hoće li joj se suprug Tom Kaulitz, pridružiti sličnim kostimom.

Heidi Klum, koja je poznata po svojim osebujnim Halloween kostimima, prošle se godine,kao i njen suprug, maskirala u najpoznatijeg vanzemaljca, E.T-ja.

Foto: CAITLIN OCHS/REUTERS

Godinu prije toga na partyju se pojavila kao paun, dok je njen suprug uz nju stajao u kostimu jajeta.

Foto: Profimedia/MAJA SMIEJKOWSKA

Obožavatelje je šokirala i 2022. godine kada se pojavila u kostimu divovskog crva sa suprugom koji je dobio ulogu ribara.

Heidi Klum's 21st Annual Halloween Party In NYC | Foto: Profimedia/dpa/Pixsell

Jedan od zanimljivijih kostima ovog para zasigurno je i onaj iz 2018. godine kada su se maskirali kao Shrek i Fiona iz popularnog animiranog filma, a na party su stigli u kočiji u obliku luka.

Heidi Klum's 19th Annual Halloween Party, Arrivals, New York, USA - 31 Oct 2018 | Foto: Profimedia/dpa/Pixsell