SVAKE GODINE ODUŠEVI

Heidi Klum najavila novi kostim za Halloween: 'Ovo je tek početak, bit će ekstra strašan...'

Piše Sara Študir,
Čitanje članka: 2 min
Foto: YARA NARDI/REUTERS

Supermodel i glumica najavila je nikad ružniji kostim za ovogodišnji party povodom najstrašnije noći

Heidi Klum, koju je Page Six jednom prilikom nazvao kraljicom Halloweena, jučer je svojim pratiteljima na Instagram profilu dala mali uvid u ovogodišnji kostim. Supermodel je objavila tri fotografije protetske maske lica na metalnoj podlozi. Uz slike je dodala opis 'Ovo je tek početak', popraćen s nekoliko prigodnih emojija i poveznicom na profil Mikea Marina. Ovaj makeup umjetnik zaslužan je za preobrazbu glumca Colina Farrella u lik 'Pingvina' za HBO-ovu seriju.

Za vrijeme gostovanja u emisiji 'The Tonight Show Starring Jimmy Fallon' , Heidi je otkrila kako na ovogodišnjem Halloween partyju planira nadmašiti samu sebe. 'Već sam žestoko prionula na posao. Već prije nekoliko mjeseci', dodala je 52-godišnja Klum. Također, rekla je kako će ovogodišnja maska biti posebno strašna i ružna. Unatoč tome, još nije poznato hoće li joj se suprug Tom Kaulitz, pridružiti sličnim kostimom.

Heidi Klum, koja je poznata po svojim osebujnim Halloween kostimima, prošle se godine,kao i njen suprug, maskirala u najpoznatijeg vanzemaljca, E.T-ja.

Heidi Klum hosts annual Halloween party in New York
Foto: CAITLIN OCHS/REUTERS
Godinu prije toga na partyju se pojavila kao paun, dok je njen suprug uz nju stajao u kostimu jajeta.

Heidi Klum's 22nd Annual Halloween Party presented by PATRON EL ALTO at Marquee New York, New York, USA - 31 Oct 2023
Foto: Profimedia/MAJA SMIEJKOWSKA
 Obožavatelje je šokirala i 2022. godine kada se pojavila u kostimu divovskog crva sa suprugom koji je dobio ulogu ribara.

Heidi Klum's 21st Annual Halloween Party In NYC
Heidi Klum's 21st Annual Halloween Party In NYC | Foto: Profimedia/dpa/Pixsell
Jedan od zanimljivijih kostima ovog para zasigurno je i onaj iz 2018. godine kada su se maskirali kao Shrek i Fiona iz popularnog animiranog filma, a na party su stigli u kočiji u obliku luka.

Heidi Klum's 19th Annual Halloween Party, Arrivals, New York, USA - 31 Oct 2018
Heidi Klum's 19th Annual Halloween Party, Arrivals, New York, USA - 31 Oct 2018 | Foto: Profimedia/dpa/Pixsell
