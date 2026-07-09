Heidi Klum: 'Zbog supruga sam prihvatila puniju figuru i obline'

Heidi Klum otkrila je kako ju je upravo njen suprug, Tom Kaulitz, potaknuo da prihvati zavoli svoju puniju figuru i obline, nakon što se u svijetu mode godinama suočavala s kritikama na račun svoga izgleda i svojih kilograma. Njemačka manekenka i supermodel nedavno je proslavila 53. rođendan, a od 2019. godine je u braku s 36-godišnjim Tomom, njemačkim gitaristom benda Tokio Hotel.

Foto: YARA NARDI

- Mislim da s godinama izgledamo bolje kad nismo tako mršavi. Moj suprug je prvi to istaknuo. Rekao mi je: 'Trebala bi više jesti, bolje bi izgledala da imaš malo više mesa na kostima' - ispričala je Heidi u intervjuu za Us Weekly.

Heidi Klum, koja je bila anđelica za Victoria's Secret istaknula je kako u modnoj industriji nitko nikada neće tako nešto reći jer se svi fokusiraju na to da manekenke budu mršavije nego što jesu.

- Kad pogledam fotografije, pomislim si: 'U pravu je!' Proporcionalno izgledam bolje kad sam punija - rekla je Heidi te odbacila korištenje lijekova za mršavljenje poput Ozempica rekavši da ju to uopće ne zanima.

Foto: Instagram/Heidi Klum

Heidi se u intervjuu osvrnula i na bivšeg supruga Seala te je otkrila kako je tijekom njihovog braka često bio na meti kritika zbog stanja njegove kože lica.

- Kad sam bila udana za Seala, ljudi bi govorili: 'Kako može imati tako užasnu kožu?' On ima lupus i, iskreno, mislim da izgleda predivno - rekla je.

- Ne možete svima ugoditi i neće se svima svidjeti ono što radite, ali morate se pogledati u ogledalo i biti sretni s onim tko ste. Ja sam pronašla svoju nišu i, pogledajte, još sam uvijek tu - poručila je manekenka.

Heidi Klum s bivšim suprugom, glazbenikom Sealom, ima sinove Henryja i Johana te kćer Lou, a britanski glazbenik joj pomogao u odgoju njene kćeri Leni koju je dobila u vezi s talijanskim poduzetnikom, Flaviom Briatoreom. Heidi i Seal bili su u braku od 2005. do 2014. godine, a Seal je čak i zakonski posvojio Leni.