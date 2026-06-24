Helena Livaković s djecom u Torontu bodrila supruga Dominika, evo kako su navijali

Helena Livaković, supruga našeg vratara Dominika Livakovića, godinama je hrvatskom reprezentativcu najveća podrška te ju često možemo vidjeti kako ga bodri s tribina, a tako je bilo i ovaj put na utakmici protiv Paname.

SP 2026 Toronto: Hrvatski reprezentativci s obitelji nakon utakmice | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Helena je utakmicu pratila u društvu svojih roditelja i brata, a obožavatelje je oduševila putem Instagram storyja objavivši fotografije sina Joakima i kćerkice Kaje na tribinama. Djeca su na sebi imala personalizirane dresove u kojima su bili najslađi mali navijači tate Livakovića.

Foto: screenshoot/Instagram

Nakon završetka utakmice Dominik je došao na tribine pozdraviti obitelj, uslijedile su čestitke i zagrljaji, a pala je i poneka pusa.

Foto: screenshoot/Instagram

Podsjetimo, Helena i Dominik u vezi su od 2017. godine, a nakon pet godina veze svoju ljubav okrunili su brakom u lipnju 2022. godine. Vjenčanje su održali u Dominikovom rodnom Zadru u crkvi svete Stošije, a slavlje se nastavilo u Petrčanima. Godine 2024. postali su roditelji sina Joakima, a samo godinu poslije i kćerkice Kaje, Helena je obje trudnoće vješto skrivala od javnosti.