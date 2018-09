'Hell Fest': Lunapark je postao pravo mjesto strave i užasa...

Za svakog pravog ljubitelja filmova strave i užasa napokon dolazi onaj dio godine kada se počnu pojavljivati točno takvi filmovi. Jesen je, naime, već dosta dugo 'rezervirana' za filmove od kojih nam se ledi krv.

Tako ćemo ove godine svjedočiti još jednom uskrsnuću Michaela Myersa u novoj epizodi sage o 'Noći vještica', a za sve one koji su ipak gladni i žedni originalnih djela, tu su novi autori koji će nas pokušati oduševiti svojim filmovima. Jedan od takvih filmova jest film 'Park užasa', redatelja Gregoryja Plotkina.

Studentica Natalie (Forsyth) dolazi u posjet svojoj najboljoj prijateljici iz djetinjstva Brooke (Edwards) i njezinoj cimerici Taylor (Taylor-Klaus). Da je bilo koje drugo doba godine, njih tri i njihovi dečki bi otišli na koncert ili u bar, ali Noć vještica je što znači da će kao i svi drugi ići u zabavni park 'Park užasa'. No tamo ih tek čeka prava strava.

Izvršna producentica serije 'Živi mrtvaci' i redatelj filma 'Paranormalno 5' donose napeti horor 'Park užasa'. Maskirani serijski ubojica pretvara horor-tematski zabavni park u svoje vlastito igralište, terorizirajući grupu prijatelja dok ostali posjetitelji misle da je to sve dio programa.

