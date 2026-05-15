Hernán Cattáneo stiže u Zagreb: objavljena satnica i detalji službenog after partyja!

U subotu, 22. svibnja, Zagreb će konačno dočekati trenutak koji domaća progressive house scena iščekuje godinama – legendarni Hernán Cattáneo prvi put nastupa u hrvatskoj metropoli. Povodom 25 godina Future Scopea, argentinski “El Maestro” stiže u Boćarski dom na ekskluzivni rođendanski spektakl koji već sada nosi status jednog od najvažnijih elektroničkih događaja godine.

Interes publike posljednjih dana dosegao je vrhunac. Early bird ulaznice rasprodane su rekordnom brzinom, a u Zagreb ovog vikenda dolaze fanovi iz Hrvatske, Slovenije, Srbije, Bosne i Hercegovine, Italije i Austrije. Organizatori potvrđuju kako se očekuje jedna od najvećih i produkcijski najambicioznijih Future Scope večeri posljednjih godina.

Foto: pixelfreak

Hernán Cattáneo danas slovi za jednog od najutjecajnijih DJ-a svih vremena i pionira progressive house zvuka, DJ kojeg podjednako poštuju veterani scene i nova generacija DJ-a. Tijekom karijere nastupao je na kultnim svjetskim pozornicama poput Coachelle, Burning Mana i Creama, dok njegovi maratonski setovi već desetljećima imaju gotovo kultni status među ljubiteljima elektronike. Njegov dolazak u Zagreb mnogi nazivaju “nastupom desetljeća” za domaću scenu.

Posebnu težinu događaju daje i činjenica da Future Scope ove godine obilježava 25 godina djelovanja tijekom kojih su u Zagreb doveli neka od najvećih imena elektroničke glazbe – od Jeff Millsa, Richie Hawtina i Svena Vätha do Charlotte de Witte, Borisa Brejche i Amelie Lens.

Uz Hernana Cattanea, nastupit će i domaće snage Lemon, Shipe i Marko Felinger, DJ-i koji su godinama važan dio identiteta Future Scopea i regionalne klupske scene.

Foto: pixelfreak

Za one koji ne planiraju stati s plesom, nakon programa u Boćarskom domu, Future Scope seli plesnu energiju u svoj klub Boogaloo na službeni After Hours party. Od 4 ujutro snage udružuju Marcela i Shipe, osiguravajući nastavak rođendanske proslave za najizdržljivije. Ulaz na after party iznosi 10 €, a za sve koji dolaze iz Boćarskog doma, bit će to idealan završetak noći u kojoj slavimo najdugovječniji klupski program u Hrvatskoj!

U eri prolaznih trendova, 22. svibnja u Boćarskom domu imamo priliku doživjeti večer koja podsjeća zašto elektronička glazba nikada nije bila samo izlazak, nego emocija, zajedništvo i putovanje. Što se tiče ulaznica, rani kontingent je rasprodan, a trenutno su na Entrio.hr u prodaji ulaznice po cijeni od 25 €. Za one koji žele poseban doživljaj i komfor, u ponudi su VIP ulaznice po cijeni od 50 €. I dalje je aktivna i popularna rođendanska akcija “Uzmi 5, plati 4”, koja omogućuje ekipama da petu ulaznicu dobiju potpuno gratis.