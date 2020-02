Hilary Duff napala je fotografa koji joj je snimao sina: Nakazo!

Američka pjevačica i glumica Hilary Duff (32) pokazala je kako s njom nema šale. Na društvenim mrežama objavila je video u kojem na igralištu napada fotografa koji je fotografirao djecu dok su igrala nogomet, uključujući i njezina sina.

Na snimci koju je snimila mobitelom vidi se kako prilazi fotografu i pita ga poznaje li nekoga na terenu. Nakon što je odgovorio da ne poznaje, zamolila ga je da prestane fotografirati djecu, na što je on odgovorio da je to legalno.

Kad mu je rekla da njegovo snimanje maloljetnika izaziva nelagodu kod nje, ponudio joj je osobnu, ali to nije bilo dovoljno za nju. Fotograf je odgovorio da samo vježba te njezinu paranoju nazvao neopravdanom.

- Podijelit ću to sa svojih 15 milijuna pratitelja na Instagramu i dati do znanja koliko je jezivo ono što si odabrao raditi u subotu ujutro - poručila mu je, a zatim to i napravila.

Muškarac je nakon toga optužio Duff da je situaciju učinila 'jezivom' prije nego što je stavio ruku nad objektiv njezine kamere, a snimka je završila.

- Paparazzo snima djecu. Idu 'vježbati' fotografiranje na odraslima. Nakazo! Zakoni se moraju promijeniti! Ovo je stalkanje maloljetnika. Odvratno! - napisala je na Instagramu uz snimku, a podržali su je brojni pratitelji na društvenoj mreži.

