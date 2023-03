Hiljadarki zabranili turbofolk u Osijeku i Puli, a oni sad dovode Kralja narodne glazbe u Zagreb!

Agencija 'Hiljadarka' organizirala je koncert na Zagrebačkom velesajmu, a otkriveno je da će jedan od gostiju biti i srpski pjevač Ljuba Aličić (67).

Specijalni gost na Hiljadarki bit će kralj narodne glazbe, Ljuba koji će nastupiti 3. lipnja u Zagrebu. Pjevač je poznat po najvećim hitovima: 'Ciganin sam, al' najljepši', 'Ti ne ličiš ni na jednu', 'S prvom kišom' i mnogim drugim.

Foto: Antonio Ahel

Pjevač je ranije otkrio kako je najviše novaca zaradio pjevajući na romskim svadbama, piše Express.

- Ljudi traže i tužne i vesele pjesme. Evo, recimo, bio sam u Italiji, na jednoj svadbi, oni se mladi žene, 13, 14, 15 godina, nije to iz ljubavi, oni kupuju snahu, imaju i neki romski sud, tako mora biti. Ako nije kako treba, mora se vratiti duplo i sve što košta u restoranu, a to su stvarno novci. Daju dukate, prsten, lanac, sve je to vrijedno. Ja nisam nikad bježao, nije bilo potrebe - rekao je Ljuba.

Foto: Antonio Ahel

Iako je puno zaradio, njegovo bogatstvo otišlo je na kocku i na nogomet. Supruzi Željani je to teško palo.

- Imao sam ja problem sa ženom, kad je vidjela da ja radim taj posao, sportski, rekla mi je da ovako dalje ne može. I normalno ja poštujem svoju ženu, mnogo je volim i poštujem i stao sam - priznao je.

Podsjetimo, Hiljadarki su zabranili koncerte u Puli i Osijeku. Nakon što je gradonačelnik Pule, Filip Zoričić, zabranio koncert u gradu, trebao se prebaciti u Osijek. Međutim, gradonačelnik Osijeka, Ivan Radić, također je odlučio da ne želi da se takav koncert održi. Hiljadarka je organizirala koncert koji će biti 3. lipnja na Zagrebačkom velesajmu.

Najčitaniji članci