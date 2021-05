Nakon velikog uspjeha njihovog prvog navijačkog hita, 'Moja Croatia', koji sada već ima gotovo 6 milijuna pregleda, na JoomBoos je stigla nova navijačka himna ' Crveno-bijelo-plava'.

Pjesmu izvode Hiljson Mandela iz Kukusa, pobjednik Rap Camp showa Karlo Kreš i Luce, kćerkica Vlahe Arbulića, koji je inače i autor ove stvari. Pjesma slavi zajedništvo, pobjedu i ljubav prema svojoj zemlji, a Hiljson je posebno sretan što je mogao surađivati s Luce na ovoj pjesmi i predviđa joj zavidnu glazbenu karijeru.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Lucija je definitivno najveća zvijezda cijele pjesme! Ona je jedna prekrasna duša i mislim da je ovo tek početak njene karijere, a već nas je sve zasjenila – ispričao nam je Hiljson, kojemu je ovo prva službena suradnja s Rap Camp pobjednikom, Karlom Krešom. Iako je Karlo u Rap Campu bio dio tima Marina Ivanovića Stoke, to nije razlog da prvu glazbenu suradnju nakon pobjede snimi upravo s Hiljsonom, koji je također bio mentor u showu.

- Istina je da Š nije bio član moga teama u Rap Campu, ali definitivno je bio jedan od najboljih kandidata. Kliknuli smo mi i dok su se snimale epizode Rap Campa, tako da je gušt bilo snimati i raditi s njim na pjesmi jer stvarno ima dara za repanje i dobro roka – govori Hiljson. Tvrdi kako je najbolja stvar kod Karla ta što se uopće nije promijenio od početka showa do danas.

- Ne bih rekao da se Karlo promijenio od showa do danas, što je po meni i pozitivna stvar. Ista je šašava osoba koje je i privukla hrpu ljudi da glasaju za njega. Ono što se jedino promijenilo je način rada, a to najviše vidim po količini glazbe koju non-stop izbacuje i to je za svaku pohvalu. Zahvalan je na tome što može raditi glazbu i pokazuje zrelost u svim pravcima, tako da od mene ima samo riječi hvale, a na nama je da gledamo kako će se dalje razvijati i napredovati – kaže. Ovo je njihova prva, ali vjerojatno ne i zadnja zajednička stvar, a Hiljson smatra da će ovaj navijački hit biti – totalna ludnica, ponajviše zato što ovakvu navijačku stvar još nismo čuli.

- 'Crveno-bijelo-plava' drugačija je od ostalih navijačkih pjesama i mislim da je to velika stvar. Korak je to u dobrom smjeru i neće proći neopaženo i mislim da će se pjesma sigurno vrtjeti svuda i slušati. Samo da nas dečki još učine ponosnima svojom igrom na Europskom prvenstvu i nema kraja našoj sreći!

Autori pjesme su Vlaho Arbulić i Mihovil Šoštrarić iz studija Republica, a na snimanju spota bili su i brojni JoomBoosovci te influenceri; Svenky, Marko Cuccurin, Mirsad Kadić, Raf The Child, Andrea Pacadi... Kako je cijela stvar ispala, kako izgleda spot i kako zvuči nova navijačka himna, pogledajte i poslušajte ekskluzivno na JoomBoos YouTubeu i ostalim kanalima.

Nova navijačka himna napravljena je uoči Europskog nogometnog prvenstva kao podrška hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji u pohodu na titulu prvaka EURO 2021. Ovaj sadržaj financiran je uz potporu Europskog parlamenta u sklopu projekta #EUnited. Europski parlament ni na koji način nije odgovoran za informacije i gledišta izražena u objavljenom sadržaju.