Himnu Bosne i Hercegovine na otvaranju SP-a izvest će violinist srpskog podrijetla

Uoči povijesne utakmice otvaranja Svjetskog prvenstva 2026. između domaćina Kanade i BiH, objavljena su imena izvođača himni. Čast izvođenja kanadske "O Canada" pripast će globalnoj rock zvijezdi Alanis Morissette, dok će pak instrumentalnu himnu BiH, "Intermeco", na violini izvesti Aleksandar Gajić, cijenjeni umjetnik rođen u Srbiji koji već dva desetljeća živi i radi u Torontu.

Za navijače Bosne i Hercegovine, izbor Aleksandra Gajića za izvođenje himne bit će posebno emotivan trenutak. Gajić je ugledni violinist s bogatom karijerom, rođen u Srbiji, gdje je diplomirao na Akademiji umjetnosti u Novom Sadu. Prije preseljenja u Kanadu 2002., bio je član Beogradske filharmonije i koncertmajstor Simfonijskog orkestra RTS-a. Svoju karijeru je uspješno nastavio u Torontu, a danas je koncertmajstor Kamernog orkestra Oakville. Njegov nastup uveličat će povratak "Zmajeva" na svjetsku pozornicu, prvi put nakon 2014. godine.

Svečana ceremonija na stadionu u Torontu, koja počinje devedeset minuta prije utakmice, slavit će kanadsku kulturnu raznolikost. Uz Morissette i Gajića, na pozornici će nastupiti niz kanadskih i svjetskih zvijezda, uključujući pjevača Michaela Bubléa, Alessiju Caru, Jessie Reyez i Williama Princea. Međunarodni duh događaja naglasit će nastupi Vegedreama, Nore Fatehi, Sanjoya i palestinsko-čileanske pjevačice Elyanne. Kroz program će publiku voditi glumac i ambasador prvenstva Will Arnett.

Cijeli program slavi globalni duh turnira. Spajanje umjetnika različitih podrijetla, poput Kanađanke Jessie Reyez i Palestinke Elyanne koje su surađivale na pjesmi "Illuminate" sa službenog albuma prvenstva, to savršeno ilustrira. Angažman umjetnice koja pjeva na arapskom jeziku u središtu nogometnog turnira šalje poruku inkluzivnosti. U tom se kontekstu i izvedba himne BiH od strane violinista rođenog u Srbiji s kanadskom adresom simbolički uklapa u viziju zajedništva koju SP promovira.

*uz korištenje AI-ja



