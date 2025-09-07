Hiper, hiper u Zagrebu! Scooter i Aoki donose party godine na Fair Festu

Tek nekoliko dana nas dijeli od dolaska njemačkih ikona techno i hard-dance scene Scooter u Hrvatsku, u sklopu festivala Fair Fest, koji će se održati na Zagrebačkom velesajmu 12. i 13. rujna! Legendarni Scooter, drugoga dana festivala, u subotu, 13. rujna, zagrebačkoj publici donosi spektakularan oproštaj od ljeta, u stilu rave teatra – uz snažan ritam, moćan light show i nevjerojatnu energiju, pod sloganom 'Techno is back' (Techno se vraća).

Foto: LAURENCEHOWE.COM

Osnovan još 1993. u Hamburgu, proslavio se već u prvoj godini karijere s hitom „Hyper Hyper“, koji se odmah našao na glazbenim ljestvicama diljem Europe. „Nessaja“, „The Logical Song (remix)“ i „Maria (I Like It Loud)“ samo su neki od njihovih hitova koji su se

našli na ljestvicama top 10, a upravo su njihove pjesme ostvarile više takvih uspjeha od bilo kojeg drugog njemačkog benda.

Scooter je jedan od rijetkih bendova na techno i dance sceni koji uspijeva zadržati i kvaliteta i vjernu publiku - pune dvorane i osvajaju top-liste. S više od 30 milijuna prodanih albuma i singlova diljem svijeta i preko 2,5 milijardi streamova, njihova energija i dalje pomiče granice. Pravi je dokaz njihove popularnosti danas činjenica da na Spotifyju imaju preko 4,7 milijuna mjesečnih slušatelja. Da je rave itekako živ i popularan, potvrđuje velik interes za njihovim nastupima diljem svijeta. Tim više je njihov dolazak u Zagreb značajan i za domaću, ali i regionalnu i inozemnu publiku.

Svoje ekstremno energične live nastupe, s vatrometom, pirotehnikom, laserskim showom i kultnim uzvicima pjevača i osnivača H.P. Baxxtera, održali su više od 1000 puta, bilo na koncertima, bilo na masivnim festivalima (Tomorrowland, Mayday, Parookaville).

Posljednji album „Open Your Mind And Your Trousers“ iz 2024. postigao je značajan uspjeh. Debitirao je na drugom mjestu njemačke top-liste albuma, čime su još jednom potvrdili svoj status jednog od najuspješnijih njemačkih glazbenih izvođača. Album su okrunili potpuno rasprodanom turnejom iste godine „Thirty, Rough and Dirty!“. Impresivni dokumentarac FCK2020 još je jednom podcrtao njihov uspjeh.

Zagrebačka će publika u subotu u prostoru Zagreb Pyramids (Paviljon 15) imati priliku osjetiti zašto je ovaj bend i dalje te svojim nastupima i glazbom i dalje puni dvorane i festivale diljem svijeta. Energija koja ne posustaje i show koji pomiče granice, sve to u prostoru Zagrebačkog velesajma koji je bio meka partijanera današnje generacije milenijalaca, a koji danas privlači i generaciju Z.

Za Scootera će publiku zagrijavati DJ Kneža, koji uvijek donosi glazbena iznenađenja te DJ Krnya, s više od 40 godina iskustva iza pulta. Nastupit će i Indira Forza – kraljica zabave koja još od svojih početaka u Coloniji na svakom koncertu podiže atmosferu do usijanja. Za one koji žele još više zabave, prvoga dana Fair Festa, u petak, 12. rujna, tu je nastup svjetski poznatog DJ-a i nagrađivanog producenta Stevea Aokija. Poznat po ritualu bacanja torti u publiku, koji je postao zaštitni znak njegovih nastupa još od 2011., Aoki je tijekom karijere publiku obasuo s više od dvije tisuće posebno izrađenih laganih torti. Njegovi nastupi redovito postaju viralni, a najvjerniji fanovi natječu se transparentima kako bi baš oni bili„odabrani“. Iza ovog 47-godišnjeg Amerikanca japanskog porijekla nalazi se 12 albuma i suradnje s velikanima poput Linkin Parka, BTS-a, Louisa Tomlinsona i Afrojacka. Vlasnik je i vlastite diskografske kuće Dim Mak Records, platforme koja je iznjedrila niz velikih imena elektronske i indie scene.

Ove je godine Aoki već nastupio na Umag Music Nightsu, a posebno emotivan trenutak ljeta bio mu je dolazak na svijet prvog djeteta. Uz glazbenu karijeru poznat je i po humanitarnom radu – suosnivač je organizacije koja omogućuje glazbene tečajeve djeci slabijeg imovinskog stanja te osnivač Aoki Labsa, tvrtke za istraživanje dugovječnosti i biotehnologije.

Kako bi obožavatelji Aokija dočekali rasplesani pobrinut će se DJ Vedran Car, jednako omiljen među radijskom publikom i klupskom scenom, hrvatsko-slovenski elektronski duo Vanillaz kao i DJ Kosta Radman, veteran elektronske scene s modernim zvukom i čest

gost najboljih regionalnih klubova. Ulaznice za Scootera, Aokija, kao i festivalske ulaznice za oba dana Fair Festa dostupne su u sustavu Entrio.