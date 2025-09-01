Zagreb će konačno doživjeti Aokijevu tortu u lice: Svjetska DJ ikona 12. rujna na Velesajmu

Jedan od najpoznatijih i najangažiranijih svjetskih DJ-eva Steve Aoki prvi put u svojoj tridesetogodišnjoj karijeri napokon stiže pred zagrebačku publiku, i to kao glavna zvijezda prvoga dana Fair Festa, spektakla elektronske glazbe koji će zaključiti ljeto u velikom stilu! Najvjerniji obožavatelji na Aokijevim partyjima ne dobiju samo dozu adrenalina i zarazne energije, već i – tortu u lice, a zagrebački fanovi to će konačno moći doživjeti u petak 12. rujna, u prostoru Zagreb Pyramids (Paviljon 15) na Zagrebačkom velesajmu.

„Cake face“ performansi postali su poznati diljem svijeta, a najveći fanovi na eksplozivnim nastupima ovog ekscentričnog Amerikanca japanskog porijekla hvataju prve redove i transparentima ga pozivaju da upravo oni budu „odabrani“. Zvijezda electro house glazbe godišnje u lica obožavatelja baci i po dvije tisuće torti, a da je riječ o nježnom ritualu tvrdi i sam Aoki koji za nastupe naručuje posebno osmišljene, pjenaste i lagane torte koje ne mogu ozlijediti fanove. Prvo bacanje isprobao je još 2011. kada je promovirao pjesmu „Turn Up the Volume“. Budući da je publika bila oduševljena, a snimke su postale viralne, odlučio je nastaviti s tim ritualom.

POGLEDAJTE VIDEO:

Iza ovog nagrađivanog producenta je definitivno nezaboravno ljeto. Godišnje održi između 250 i 300 nastupa, a ove godine među njima su bili i splitska Ultra Europe te Umag Music Nights, gdje je ušao u simpatičan dvoboj s Majom Šuput – izazvao ju je na natjecanje u zadržavanju daha, u kojem ga je hrvatska pjevačica pobijedila. No, za 47-godišnjeg DJ-a je najposebniji trenutak ljeta ipak bio onaj privatni – dolazak na svijet njegovog prvog djeteta (sina neobičnog imena Rocky77), a zbog čega je otkazao i neke nastupe u Hrvatskoj i svijetu.

Foto: PROMO

Mnoge će iznenaditi da se iza ludih i ekscentričnih nastupa krije – humanitarac. Steve Aoki završio je sociologiju i ženske studije na Sveučilištu u Kaliforniji, a iako nikad nije krenuo putem struke, uz glazbu se aktivno bavi dobrotvornim radom. Suosnivač je organizacije koja djeci iz obitelji slabijeg imovinskog stanja osigurava glazbene tečajeve, a osnovao je i tvrtku Aoki Labs, usmjerenu na istraživanja dugovječnosti i biotehnologiju.

Njegova diskografija broji čak 12 albuma, a glazbenu karijeru započeo je još za vrijeme studija, sredinom 90-ih kada je osnovao vlastitu diskografsku kuću Dim Mak Records, nazvanu prema izrazu iz kineskih borilačkih vještina koji znači „dodir smrti“. Dim Mak ubrzo je postala snažna platforma za electro-dance scenu te je radila s nizom uspješnih bendova i pjevača, kao što su The Chainsmokers, Bloc Party i Zedd, dok je sam Aoki osobno surađivao s najvećim svjetskim imenima kao što su Linkin Park, BTS, Louis Tomlinson i Afrojack.

Foto: PROMO

Obožavatelje će za Aokija u Zagrebu zagrijati poznati radijski voditelj i majstor klupske glazbe DJ Vedran Car, hrvatsko-slovenski elektronski duo Vanillaz, prepoznat i diljem svijeta, te veteran elektronske scene s modernim zvukom i čest gost najboljih regionalnih klubova DJ Kosta Radman.

Nakon njihova nastupa prvoga dana Fair Festa, u subotu, 13. rujna, publiku će rasplesati DJ Kneža, koji uvijek donosi glazbena iznenađenja te DJ Krnya, s više od 40 godina iskustva iza pulta. Drugog dana nastupit će i Indira Forza – kraljica zabave koja još od svojih početaka u Coloniji na svakom koncertu podiže atmosferu do usijanja. A za veliku završnicu Fair Festa pobrinut će se ikone ravea Scooter.

Za prvi dan Fair Festa na kojem nastupa Aoki u tijeku je i promotivna akcija kojom se uz kupnju dviju ulaznica treća dobiva besplatno: https://www.entrio.hr/event/fair-fest-2025-at-zagreb-pyramids-25086.

Foto: PROMO