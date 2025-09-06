Alphaville napunio Zagrebački velesajam: Bezvremenski hitovi našli su put do svih generacija

Jedan od najvećih synth-pop bendova svih vremena, Alphaville, sinoć je na Zagrebačkom velesajmu raspjevao brojne obožavatelje – od najmlađih do dugogodišnjih fanova, i pokazao da njihova glazba i danas jednako živi i osvaja srca publike.

Foto: Manjgura.hr

Dugo iščekivani nastup ovaj njemački bend započeo je energičnom 'The Jet Set', nakon čega je frontmen Marian Gold u obraćanju publici poručio: 'Večeras vas vodimo na glazbeno putovanje kroz povijest Alphavillea, benda koji je na sceni već 40 godina. Možete li

vjerovati?'

S njim su Zagreb rasplesali i Carsten Brocker na klavijaturi, Alexandra Merl na gitari i pratećem vokalu, Jakob Kiersch na bubnjevima i David Goodes na gitari.

Foto: Manjgura.hr

Treća pjesma koju su izveli izazvala je oduševljenje okupljenih. Riječ je o hitu 'Big in Japan', koji je lansirao Alphaville na svjetsku glazbenu scenu. Publika je imala priliku uživati u pjesmama 'Rome's', 'Summer in Berlin' i 'Sounds Like a Melody', ali vrhunac je ipak bila izvedba pjesme „Forever Young“, koja, usput rečeno, danas broji preko 950 milijuna streamova na Spotifyju, a 2024. našla se na prvom mjestu TikTok Billboard Top 50 ljestvice, s više od milijun TikTok videa u kojima je korištena. Stoga i ne čudi da ju je zagrebačka publika pjevala u glas – od riječi do riječi.

Bend je pjesmama 'Dance With Me', 'Carry Your Flag', te 'A Victory of Love' publiku proveo kroz zvučno putovanje, od 80-ih do danas, a okupljene je posebno dirnula izvedba pjesme 'Red Rose', u kojoj se frontmenu pridružila njegova kći Lily Becker.

Alphaville je osnovan 1982., a bili su jedan od prvih bendova koji je iskoristio potencijal sintesajzera i elektronske glazbe. Njihov karakteristični zvuk, koji je kombinirao melodičnost i eksperimentalnost, inspirirao je mnoge druge umjetnike. Iako su imali ograničeno iskustvo s instrumentima, njihova kreativnost i inovacije dovele su do stvaranja jednog od najuspješnijih albuma 80-ih, 'Forever Young' (1984.), Bio je veliki uspjeh i uključivao je pjesme koje su postale simbol generacije.

Ime benda inspirirano je filmom Jean-Luca Godarda iz 1965.. Nakon prvih uspješnih godina, Alphaville je prošao kroz nekoliko promjena postave, a do danas nastavljaju stvarati nove albume, uključujući 'Catching Rays on Giant' iz 2010. i Strange Attractor iz 2017. godine. Posljednjih godina senzaciju su ponovno izazvali objavom albuma 'Eternally Yours' (2022.), koji uključuje 23 pjesme Alphavillea u suradnji s Njemačkim filmskim orkestrom Babelsberg, ali i kompilacijom 'Forever! Best of 40 years' (2024.) s 40 remasteriranih pjesama (u odabiru pjesama sudjelovali su i fanovi).

Foto: Manjgura.hr

Samo na Spotifyju imaju preko 20 milijuna slušatelja mjesečno, njihove su pjesme ukupno preslušane više od 1,8 milijardi puta, a da su nepresušni izvor inspiracije, potvrđuje i činjenica kako su u listopadu 2024. David Guetta i Ava Max objavili novu verziju 'Forever Young' s novim stihovima i modernom produkcijom. Alphaville je bend koji ne poznaje granice vremena i žanrova, što su dokazali svojim nezaboravnim prvim nastupom pred hrvatskim auditorijem. Za susret kultnih umjetnika i vjerne publike očito nikad nije kasno!