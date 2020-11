Hitna je intervenirala na Farmi! Prince uznemirio sve kandidate

<p>Današnji dan na farmi<strong> Princeu</strong> će zasigurno ostati u pamćenju, no nikako po dobromu. Dok je radio na tjednom zadatku podigao je kamen ispod kojega se nalazilo osinje gnijezdo te ga je po rukama nekolicina osa ubola.</p><p>Kako je Prince alergičan na ubode insekata, mjesto uboda je nateklo, a svi farmeri odmah su pohitali mu pomoći. Dok hitna još nije bila stigla na farmu, stvar u ruke preuzela je Maja koja je odmah znala kako mu pomoći.</p><p>- Ne plašim se jer sam završila srednju medicinsku školu, smjer medicinska sestra i u tim situacijama sam kao vrlo mlada naučila ostati pribrana i mira i napraviti najviše što mogu - objasnila je, a Dora je kazala kako su joj se noge oduzele. Vrlo brzo na farmu je stigla hitna.</p><p>- Kada je doktor vidio da mu je tlak skočio gore, ni doktoru nije bilo svejedno. I vidjelo se da su Princeu suze krenule, panika kao što je sad, hoću li umrijet, neću umrijet.. Nije ni meni bilo svejedno, nije nikome bilo - izjavio je Silvio, a gazda Josip je komentirao: 'Nakon što mu je skočio tlak preko 210 sa 110, ja sam se onda stvarno prepao, jednostavno nije mi bilo svejedno jer jedan alergičar može u roku od 5 do 10 minuta izgubiti život u slučaju jake reakcije na alergiju'.</p><p>Doktori su Princeu stabilizirali stanje te mu preporučili dan odmora. Kako je to sve izgledalo, ne propustite doznati u večerašnjoj epizodi showa 'Farma More i Maslina''!</p>