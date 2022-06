Hitovi koji su nadišli žanr: Hip-hop na psihoterapiji - od seksa, traume pa do nježnosti...

Kendrick Lamar (34) najmanje je vidljiv u zvjezdanoj hip-hop floti. Instagram s pet fotografija. Twitter nešto bogatiji, tu da tek promiče zadnji album ‘’Mr. Morale & The Big Steppers’’ (Top Dawg Entertainment, 2022.). Privatni život sažet u vizualima tog albuma - trnova kruna, pištolj u stražnjem džepu, gangsta Isus drži kćer u naručju, a zaručnica Whitney Alford sina. Unatoč svim slabostima o kojima će repati, on je propovjednik, moralna vertikala protiv svoje volje. Aura koja mu dozvoljava dugotrajne stvaralačke procese dovodi do posljedičnih eksplozija. Singl ‘’HUMBLE.’’ s nagrađivanog ‘’DAMN.’’ (Top Dawg Entertainment, 2017.) svojevrsna je satira reperske samohvale koja se samo na Spotifyu zavrtjela 1,6 milijardu puta.