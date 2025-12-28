Obavijesti

SNIJEG JE KRATKO TRAJAO

Hladno vam je? Lille je pokazala kako se grije bez jakne...

Hladno vam je? Lille je pokazala kako se grije bez jakne...
Foto: Instagram

Lidija Bačić uskočila je u usku haljinu, što je bilo sasvim dovoljno da se komentari ponovno sliju sa svih strana svijeta

Prije nekoliko dana Lidija Bačić razveselila je svoje obožavatelje videom u snijegu, u kojem pjeva stihove 'Sretan Božić, nek’ se cijeli svijet raduje'. Video je brzo obišao društvene mreže, a obožavatelji iz cijelog svijeta zasuli su je lijepim željama na hrvatskom, engleskom, pa čak i portugalskom jeziku. Neki su se pritom pitali gdje se Lille točno nalazi i kamo nestaju pahulje koje su se, činilo se, topile brže nego što su padale.

POSEBNA ČESTITKA Lille pjevala na snijegu, fanovi je, nećete vjerovati, savjetovali: 'Obuci se, prehladit će se...'
Lille pjevala na snijegu, fanovi je, nećete vjerovati, savjetovali: 'Obuci se, prehladit će se...'

No Lille se nije dugo zadržala u zimskom ugođaju. Ubrzo je uskočila u usku haljinicu i ponovno zapalila društvene mreže.

Foto: Instagram

To je bilo sasvim dovoljno da se komentari ponovno sliju sa svih strana svijeta, od kratkih i jasnih 'Wow' i 'Ljepoto', do onih bez zadrške poput 'Bomba od žene' i 'Najljepša žena na svijetu'.

Foto: Instagram

