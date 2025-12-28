Lidija Bačić uskočila je u usku haljinu, što je bilo sasvim dovoljno da se komentari ponovno sliju sa svih strana svijeta
Hladno vam je? Lille je pokazala kako se grije bez jakne...
Prije nekoliko dana Lidija Bačić razveselila je svoje obožavatelje videom u snijegu, u kojem pjeva stihove 'Sretan Božić, nek’ se cijeli svijet raduje'. Video je brzo obišao društvene mreže, a obožavatelji iz cijelog svijeta zasuli su je lijepim željama na hrvatskom, engleskom, pa čak i portugalskom jeziku. Neki su se pritom pitali gdje se Lille točno nalazi i kamo nestaju pahulje koje su se, činilo se, topile brže nego što su padale.
No Lille se nije dugo zadržala u zimskom ugođaju. Ubrzo je uskočila u usku haljinicu i ponovno zapalila društvene mreže.
To je bilo sasvim dovoljno da se komentari ponovno sliju sa svih strana svijeta, od kratkih i jasnih 'Wow' i 'Ljepoto', do onih bez zadrške poput 'Bomba od žene' i 'Najljepša žena na svijetu'.
