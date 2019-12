HNK godinu završava dramom 'Idiot': Vrijedno je blagdana...

Od ove godine u zagrebačkom Hrvatskom narodnom kazalištu oprostit će se premijerom predstave “Idiot” u režiji Vasilija Senjina. Prema romanu Fjodora Mihajloviča Dostojevskog, ova je predstava u HNK postavljena 1960. Radoznalost, ljubav, suparništvo, žrtvovanje, patnja, neodlučnost, nebrojene male i velike nesreće samo su neke sastavnice ovoga uzbudljivog romana koji će se naći na daskama HNK.

- Sretan sam što sam dobio mogućnost ponovno raditi u Hrvatskoj i završiti svojevrsnu trilogiju prezentiranja moje vizije velikih djela ruske klasične literature - izjavio je Senjin.

Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

U brojnom ansamblu ove predstave su Barbara Vicković, Olga Pakalović, Jadranka Đokić, Iva Mihalić, Luca Anić, Luka Dragić, Bojan Navojec, Goran Grgić... Probe trenutačno imaju dvaput na dan.

- Malo je naporno, još su i blagdani bili, ali to je takav posao, na to sam pristala kad sam odlučila baviti se glumom. Ne žalim se, izvući ću ovo ‘na mišiće’, vjerujem da će predstava biti super - rekla nam je Olga Pakalović (41), koja u predstavi igra Aleksandru. Kaže da je naporno, ali vjeruje da će se trud isplatiti.

Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

- Divim se ozbiljnosti, predanosti, strpljenju i radu svih na projektu. Lijepo je raditi i s redateljem Senjinom, ima discipline i ukusa. Jako dobro procjenjuje glumce, a i oblikuje ih - rekla je o Rusu, koji zna ponešto i hrvatskog što olakšava komunikaciju.

- Malo pričamo i na engleskom, malo na hrvatskom, svega se izmiješa, ali bitno je da se razumijemo - priča nam Pakalović.

Aleksandra, lik koji glumi, najstarija je od sestara Jepančin. Ona je fina i najobrazovanija.

Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

- Uz to je i jako poslušna, a srce je ‘pospremila’ u zaborav - dodaje. Slobodno su imali samo za Božić, a uz dobru organizaciju sve se stigne obaviti u ovoj užurbanosti za blagdane.

- Stiska je, ali tko više prati poslovno i privatno, svi smo tu malo očešani. Ali nema veze, ovo je jedan ozbiljan komad vrijedan truda, a proslavit ćemo dobro Novu godinu - rekla je Pakalović. Iva Mihalić (34) slaže se s kolegicom.

Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

- Nije moja uloga prevelika, ali drago mi je što sudjelujem. To je ruski klasik i bit će jako lijepo, prepoznat će to i publika. Super je i raditi s ansamblom jer Senjin ima vrlo jasne upute, materiju poznaje do najsitnijih detalja i to mi se jako sviđa - rekla je Iva.

POGLEDAJTE VIDEO: