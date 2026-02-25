HNK u Zagrebu predstavio je glavnog partnera i sponzora, grupaciju BOSQAR INVEST

Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu predstavilo je glavnog partnera i sponzora u 2026. godini – domaću grupaciju BOSQAR INVEST, s kojom obilježava četvrtu godinu uspješne suradnje usmjerene prema digitalnoj transformaciji, razvoju korisničkog iskustva i širenju publike. Tijekom posljednje tri godine, partnerstvo se istaknulo kao primjer učinkovite sinergije kulturne institucije i tehnološkog lidera, a HNK je prošle godine uz pomoć BOSQARA postalo prvo kazalište s implementiranim AI conciergeom u regiji.

U narednoj fazi partnerstva, HNK i BOSQAR INVEST fokusirat će se na daljnje razvijanje korisničkog iskustva (CX) publike, unapređenje implementiranog AI Conciergea te digitalizaciju kazališta.

Foto: Niko Goga

„Suradnja s BOSQAR INVESTOM u posljednje tri godine omogućila nam je da spojimo umjetnost i digitalnu inovaciju na način koji dodatno podiže kvalitetu iskustva naše publike. Uvođenje i razvoj AI Conciergea pokazuje kako tehnologija može biti kreativni partner kulture, olakšavajući pristup programima i podržavajući publiku u svakom koraku njihove interakcije s HNK-om. Uvjereni smo da ćemo kroz ovu suradnju i dalje pomicati granice u području korisničkog iskustva i razvoja publike“, izjavila je Iva Hraste Sočo, intendantica HNK u Zagrebu.

Tijekom suradnje, BOSQAR INVEST je, uz značajnu izravnu financijsku podršku, za Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu kreirao i implementirao jedinstveni digitalni alat – prvog kazališnog AI Conciergea u regiji, koji publici omogućuje brži i jednostavniji pristup informacijama o predstavama, programu, cijenama ulaznica, pretplatama te praktičnim detaljima poput radnog vremena blagajne i parkirnih mjesta u blizini kazališta. Tijekom 2026. planira se daljnje unapređenje i širenje funkcionalnosti AI Conciergea kako bi iskustvo korisnika bilo još personaliziranije.

Foto: Niko Goga

„Ulazimo u četvrtu godinu uspješne suradnje, što potvrđuje koliko su dugoročna partnerstva važna za razvoj kulture i zajednice. Ponosni smo što HNK u Zagrebu, uz podršku BOSQAR INVESTA i tehnoloških rješenja poput AI inovacije iz naših kompanija Mplusa i GRAIE, postaje primjer kulturne institucije koja koristi digitalne alate za proširenje dosega i poboljšanje iskustva publike. Ova suradnja pokazuje kako digitalna transformacija u kulturi može donijeti stvarnu vrijednost ljudima i omogućiti dublje povezivanje s publikom“, rekao je Darko Horvat, predsjednik Uprave BOSQAR d.d.

Partnerstvo HNK u Zagrebu i BOSQARA dobilo je i međunarodnu prepoznatljivost te je prošle godine predstavljeno na Međunarodnom forumu o razvoju publike, gdje su modeli digitalnog angažmana publike i integracije umjetne inteligencije u kulturnim institucijama izazvali velik interes stručne zajednice. Dodatno, uloga i mogućnosti umjetne inteligencije u kulturi široj javnosti predstavljene su u sklopu Weekend Media Festivala u Rovinju.

Foto: Niko Goga

Zahvaljujući strateškom usmjerenju repertoarne politike, HNK u Zagrebu u protekloj je godini ostvario izvanredne rezultate, koji 2025. godinu svrstavaju među najuspješnije u novijoj povijesti: preko 140.000 posjetitelja pratilo je više od 300 programa u drami, operi i baletu, uz prosječnu popunjenost gledališta od gotovo 98 posto, najvišu otkad se statistika sustavno prati. Tijekom 2025., HNK je osvojio više od dvadeset domaćih i međunarodnih nagrada i priznanja, a otvorena je i nova scena HNK2, što predstavlja važan iskorak u razvoju institucije. Programi razvoja publike, edukativni sadržaji i suradnje s partnerima poput BOSQAR INVESTA dodatno su osnažili vezu s različitim generacijama i profilima gledatelja.