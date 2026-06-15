Obavijesti

Show

Komentari 0
Od Shakespearea do 'Glembajevih':

HNK Zagreb otkrio je što ćemo sve gledati iduće sezone

Piše Maša Mai Čigir,
Čitanje članka: 2 min
HNK Zagreb otkrio je što ćemo sve gledati iduće sezone
2
Zagreb: HNK predstavio novu kazališnu sezonu | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Očekuje nas repertoar koji će povezati klasiku sa suvremenim interpretacijama

Admiral

Predstavljena je nova sezona 2026/2027. Hrvatskog narodnoga kazališta u Zagrebu, za koju se vjeruje kako će biti uspješnija od prošle. Intendantica, dr. sc. Iva Hraste Sočo, rezimirala je prošlu sezonu te istaknula kako je HNK prošle sezone posjetilo čak 140.000 gledatelja, popunjenost je bila 98% te je prodan rekordan broj pretplata, njih čak 5800.

166. SEZONA VIDEO Predstavljanje nove kazališne sezone HNK Zagreb
VIDEO Predstavljanje nove kazališne sezone HNK Zagreb

- Sezona koja je pred nama označava početak mojega drugog mandata na čelu Hrvatskog narodnoga kazališta u Zagrebu, s jasnom vizijom daljnjeg umjetničkog razvoja ansambala, jačanja produkcijskih kapaciteta na obje scene, snažne internacionalizacije te kontinuiranog razvoja publike i umjetničke izvrsnosti - rekla je dr. sc. Iva Hraste Sočo.

Zagreb: HNK predstavio novu kazališnu sezonu
Zagreb: HNK predstavio novu kazališnu sezonu | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Nova sezona donosi nam repertoar koji povezuje klasiku sa suvremenim interpretacijama. Tako ćemo u Drami gledati ispreplitanje hrvatskih klasičnih i suvremenih djela sa svjetskom literaturom, a velik prostor dan je i mladim hrvatskim piscima. Ravnateljica drame HNK, Tena Štivičić, najavila je otvaranje sezone dramom Williama Shakespearea "Richard III." u režiji Vite Taufera, koju će raditi u suradnji s Dubrovačkim ljetnim igrama i HNK u Varaždinu.

HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ZAGREBU HNK imao izvrsnu sezonu: Ostvario međunarodni uspjeh, HNK2, izvrsnu gledanost...
HNK imao izvrsnu sezonu: Ostvario međunarodni uspjeh, HNK2, izvrsnu gledanost...

Premijera će biti u Dubrovniku, a u HNK u Zagrebu 13. studenog 2026. U HNK2 premijeru će imati i djelo "Rastavljene" u režiji slovenske redateljice Nine Rajić Kranjac 8. siječnja 2027. Najavljene su i drame "Gospoda Glembajevi" (premijera 12. ožujka 2027.), "Marija Antoaneta za ovo nema vremena" (premijera 22. studenog 2026.), "Pičman" (premijera 4. travnja 2027.), "Osam sati ne čini dan" (premijera 19. veljače 2027.).

Sezonu drame zatvara djelo "Opasne veze" u režiji Janusza Kica izvedbom 4. lipnja 2027. Zbog odsutnosti šef dirigent Opere, Pier Giorgio Morandi, javio se videoporukom, a ravnateljica Opere Željka Barišić Pulig najavila je nove operne naslove, ali i istaknula novost da će u svakom premijernom naslovu uz svakog uglednog svjetskog dirigenta biti i po jedan mladi hrvatski dirigent. Pa će tako operu "Carmen", uz Piera Giorgia Morandija, dirigirati i Josip Šego, operu "Saloma" dirigirat će Ville Matvejeff i Darijan Ivezić, a operi "Hoffmannove priče" dirigenti će biti Ayrton Desimpelare i Andrej Vesel.

Najavljen je četvrti Zagrebački operni festival, koji počinje svečanim otvorenjem 11. rujna operom "Aida", a zatvaranje će biti obilježeno gala koncertom Piotra Beczała i Angel Blue uz soliste Opere HNK u Zagrebu. Najveća novost u baletu HNK svakako je novi ravnatelj, a to je Denis Matvijenko, koji je zadnjih godinu dana bio ravnatelj baleta HNK u Splitu.

Zagreb: HNK predstavio novu kazališnu sezonu
Zagreb: HNK predstavio novu kazališnu sezonu | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Lille i Gospodin Savršeni skupa u spotu: 'Trebao mi je zgodan muškarac, top smo kombinacija'
SPOT ZA 'HALJINU'

Lille i Gospodin Savršeni skupa u spotu: 'Trebao mi je zgodan muškarac, top smo kombinacija'

Miloš Mićović bio je u četvrtoj sezoni showa ‘Gospodin Savršeni’, a sad s Lille glumi u spotu. Trebao joj je netko ‘visok i zgodan’. Otkriva nam da je to ‘top kombinacija’
Muke po oblačenju! Maja Šuput jedva se uvukla u uske hlače i top, ali uskočio joj je Grubnić
SVE JE SPASIO

Muke po oblačenju! Maja Šuput jedva se uvukla u uske hlače i top, ali uskočio joj je Grubnić

Modni stilist pomogao je Maji Šuput s outfitom koji je bio problematičan, osobito za ljetne mjesece. No Grubniću to nije predstavilo problem i uspješno je Maju uvukao u hlače-čizme, iako je i njemu 'trebalo vremena'
Pljušte reakcije na spot HTZ-a, Popović Volarić otkrio kako je bilo snimati s Malkovichem
ZABAVNI KOMENTARI

Pljušte reakcije na spot HTZ-a, Popović Volarić otkrio kako je bilo snimati s Malkovichem

Janko Popović Volarić osvrnuo se na snimanje promotivnog spota s legendarnim holivudskim glumcem. Komentari na spot su pozitivni, a izdvojili smo najzanimljivije

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026