HNK Zagreb otkrio je što ćemo sve gledati iduće sezone

Predstavljena je nova sezona 2026/2027. Hrvatskog narodnoga kazališta u Zagrebu, za koju se vjeruje kako će biti uspješnija od prošle. Intendantica, dr. sc. Iva Hraste Sočo, rezimirala je prošlu sezonu te istaknula kako je HNK prošle sezone posjetilo čak 140.000 gledatelja, popunjenost je bila 98% te je prodan rekordan broj pretplata, njih čak 5800.

- Sezona koja je pred nama označava početak mojega drugog mandata na čelu Hrvatskog narodnoga kazališta u Zagrebu, s jasnom vizijom daljnjeg umjetničkog razvoja ansambala, jačanja produkcijskih kapaciteta na obje scene, snažne internacionalizacije te kontinuiranog razvoja publike i umjetničke izvrsnosti - rekla je dr. sc. Iva Hraste Sočo.

Zagreb: HNK predstavio novu kazališnu sezonu | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Nova sezona donosi nam repertoar koji povezuje klasiku sa suvremenim interpretacijama. Tako ćemo u Drami gledati ispreplitanje hrvatskih klasičnih i suvremenih djela sa svjetskom literaturom, a velik prostor dan je i mladim hrvatskim piscima. Ravnateljica drame HNK, Tena Štivičić, najavila je otvaranje sezone dramom Williama Shakespearea "Richard III." u režiji Vite Taufera, koju će raditi u suradnji s Dubrovačkim ljetnim igrama i HNK u Varaždinu.

Premijera će biti u Dubrovniku, a u HNK u Zagrebu 13. studenog 2026. U HNK2 premijeru će imati i djelo "Rastavljene" u režiji slovenske redateljice Nine Rajić Kranjac 8. siječnja 2027. Najavljene su i drame "Gospoda Glembajevi" (premijera 12. ožujka 2027.), "Marija Antoaneta za ovo nema vremena" (premijera 22. studenog 2026.), "Pičman" (premijera 4. travnja 2027.), "Osam sati ne čini dan" (premijera 19. veljače 2027.).

Sezonu drame zatvara djelo "Opasne veze" u režiji Janusza Kica izvedbom 4. lipnja 2027. Zbog odsutnosti šef dirigent Opere, Pier Giorgio Morandi, javio se videoporukom, a ravnateljica Opere Željka Barišić Pulig najavila je nove operne naslove, ali i istaknula novost da će u svakom premijernom naslovu uz svakog uglednog svjetskog dirigenta biti i po jedan mladi hrvatski dirigent. Pa će tako operu "Carmen", uz Piera Giorgia Morandija, dirigirati i Josip Šego, operu "Saloma" dirigirat će Ville Matvejeff i Darijan Ivezić, a operi "Hoffmannove priče" dirigenti će biti Ayrton Desimpelare i Andrej Vesel.

Najavljen je četvrti Zagrebački operni festival, koji počinje svečanim otvorenjem 11. rujna operom "Aida", a zatvaranje će biti obilježeno gala koncertom Piotra Beczała i Angel Blue uz soliste Opere HNK u Zagrebu. Najveća novost u baletu HNK svakako je novi ravnatelj, a to je Denis Matvijenko, koji je zadnjih godinu dana bio ravnatelj baleta HNK u Splitu.