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ZVJEZDANI SPEKTAKL ZA KRAJ

HNK Zagreb zatvara Zagreb Classic koncertom 'Golden Age'

Piše Davor Lugarić,
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HNK Zagreb zatvara Zagreb Classic koncertom 'Golden Age'
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Foto: Neva Zganec/PIXSELL
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Uz Orkestar i Zbor Opere Hrvatskoga narodnog kazališta u Zagrebu, pod ravnanjem Ivana Repušića, nastupit će svjetske operne zvijezde Erin Morley i Laurence Brownlee

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Zagreb Classic došao je do kraja, veliki finale je danas, i to s koncertom 'Golden Age' (u slučaju lošeg vremena rezervni datum je 4. srpnja). Na Trgu kralja Tomislava nastupit će Orkestar i Zbor Opere Hrvatskoga narodnog kazališta u Zagrebu pod ravnanjem maestra Ivana Repušića, uz nastup svjetskih opernih zvijezda Erin Morley i Laurencea Brownleeja.

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Program donosi izbor najljepših arija i dueta iz zlatnog doba belkanta te ujedno predstavlja hrvatsku koncertnu promociju nagrađivanog albuma "Golden Age", koji su Erin Morley i Laurence Brownlee snimili s maestrom Ivanom Repušićem za uglednu diskografsku kuću Pentatone.

Zagreb: Koncert “Bach is in the Air” u sklopu Zagreb Classica
Zagreb: Koncert “Bach is in the Air” u sklopu Zagreb Classica | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

"Koncert je nastavak uspješnih međunarodnih suradnji koje HNK u Zagrebu ostvaruje s vodećim svjetskim umjetnicima te još jedna potvrda kvalitete vlastitih umjetničkih ansambala", poručili su iz HNK.

- Posebno nas raduje što upravo Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu zatvara ovogodišnji Zagreb Classic. Zahvaljujemo Turističkoj zajednici Grada Zagreba jer upravo kroz suradnju sa Zagreb Classicom možemo zajednički publici ponuditi umjetnički događaj najviše međunarodne kvalitete i dodatno potvrditi poziciju Zagreba kao važnog europskog opernog središta - istaknula je dr. sc. Iva Hraste Sočo, intendantica HNK u Zagrebu.

Nastupom pijanista Ramina Bahramija i Zagrebačke filharmonije otvoren Zagreb Classic
Nastupom pijanista Ramina Bahramija i Zagrebačke filharmonije otvoren Zagreb Classic | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Jedinstveni je to susret vrhunskih hrvatskih umjetničkih snaga i međunarodnih opernih zvijezda.

- Ovogodišnje izdanje, koje je tijekom devet festivalskih večeri okupilo brojne vrhunske domaće i međunarodne umjetnike te tisuće posjetitelja, još je jednom potvrdilo da Zagreb Classic zauzima posebno mjesto u kulturnom životu Zagreba i da se profilirao kao jedan od najznačajnijih ljetnih festivala klasične glazbe u ovom dijelu Europe. Zahvaljujem HNK u Zagrebu na sudjelovanju u stvaranju još jedne iznimne festivalske večeri te se veselim novim glazbenim susretima i budućim izdanjima Zagreb Classica - istaknula je dr. sc. Martina Bienenfeld, direktorica Turističke zajednice Grada Zagreba.

Ovogodišnje je izdanje Zagreb Classica bilo najdulje dosad. U čak devet koncertnih večeri s vrhunskim domaćim i međunarodnim umjetnicima publika je uživala pod vedrim nebom.

Foto: Luciano Peritore

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