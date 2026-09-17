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OPERA

HNK2: 'Veneru i Adona' publika nagradila dugim aplauzom...

Piše 24sata,
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HNK2: 'Veneru i Adona' publika nagradila dugim aplauzom...
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Foto: promo
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Sinoćnja izvedba opere 'Venera i Adon' oduševila je zagrebačku publiku, koja je umjetnike nagradila dugim aplauzom nakon jedinstvene interpretacije baroknog djela

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Sinoć je u HNK2, u sklopu četvrtoga međunarodnog Zagrebačkog opernog festivala, izvedena Venera i Adon engleskoga baroknog skladatelja Johna Blowa, u zajedničkoj izvedbi uglednog španjolskog vokalnog ansambla Cantoría i Hrvatskoga baroknog ansambla. Pod ravnanjem Jorgea Losane, opera iz 1683. godine zagrebačkoj je publici ponudila rijedak susret s ranobaroknim glazbenim kazalištem, u kojem se nježnost, senzualnost i pastoralna vedrina postupno preobražavaju u slutnju tragedije.

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Posebno je dojmljiva bila stilska preciznost i lakoća izvedbe. Hrvatski barokni ansambl pružio je rafiniranu instrumentalnu podlogu, dok je Cantoría unijela vokalnu svježinu i izražajnost. U naslovnoj ulozi Venere istaknula se sopranistica Inés Alonso, dok je Lluís Arratia kao Adon donio ulozi suzdržanost i smirenost. Lucija Varšić u ulozi Kupidona pridonijela je vedrijim i duhovitijim trenucima predstave.

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Zagrebačka publika izvedbu je pratila s velikom pozornošću, a umjetnike je na kraju nagradila dugim i toplim aplauzom. Gotovo četiri stoljeća staro Blowovo djelo u HNK2 tako je zaživjelo kao neposredan i komunikativan kazališni susret, potvrđujući koliko i rijetko izvođena barokna djela mogu snažno komunicirati sa suvremenom publikom.

Foto: promo

Gostovanje Cantoríje ima i dodatnu međunarodnu dimenziju. Ansambl je ranijih godina nastupao kao rezidencijalni umjetnički sastav Festivala de Peralada, s kojim je HNK u Zagrebu ove godine započeo suradnju. Upravo je na tom festivalu ovoga kolovoza Zagrebački operni festival predstavljen španjolskim medijima, a zagrebačko gostovanje Cantoríje dodatno je povezalo dvije europske festivalske scene.

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