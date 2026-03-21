Prva premijera opere u HNK2

U petak je na novoj sceni HNK2 održana prva operna izvedba - riječ je o Gotovčevoj jednočinki "Stanac", jednom od omiljenih naslova hrvatske operne baštine, što dodatno naglašava povijesnu važnost ove izvedbe. Ova razigrana i duhovita opera, nastala prema Držićevoj Noveli od Stanca, spaja renesansni humor i virtuoznu glazbu Jakova Gotovca.

Foto: Mara Bratoš

Praizvedena je 1959. upravo u zagrebačkom HNK-u, a sada se, više od šest desetljeća kasnije, vraća u novom prostoru i novom kazališnom kontekstu.

Produkcija pod ravnanjem Josipa Šege i u režiji Hrvoja Korbara donosi svježe čitanje ovog klasika, dok nova scena HNK2 omogućuje drugačiji odnos publike i izvedbe, intimniji, dinamičniji i suvremeniji.

Držićeva komedija iz 1550. godine, inspirirana talijanskim renesansnim maskerata-prizorima, obojena je živim dubrovačkim koloritom i duhovitim zapletima oko naivnog seljaka Stanca...

Danas naslovnu ulogu Stanca pjeva Ozren Bilušić, ansambl predstave čine Roko Radovan, Josipa Bilić, Damir Klačar, Josip Galić i Maruška Aras, uz ansambl plesača, Orkestar i Zbor Opere HNK u Zagrebu.