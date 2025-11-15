Obavijesti

ZVIJEZDA 'STRANGER THINGS'

HO-HO-HO: Millie Bobby Brown u seksi izdanju priziva blagdane

Piše Zrinka Medak Radić,
Čitanje članka: < 1 min
HO-HO-HO: Millie Bobby Brown u seksi izdanju priziva blagdane
Foto: Instagram/Millie Bobby Brown

Na fotografija 21-godišnja zvijezda pozira na raskošnom mramornom kaminu odjevena u atraktivan crveni kostim inspiriran Djedom Mrazom

Mlada glumica Millie Bobby Brown već je unijela dašak blagdanske čarolije na društvene mreže, a svojom posljednjom objavom na Instagramu izazvala je lavinu pozitivnih reakcija. Zvijezda Netflixovih hitova pokazala je svoju zaigranu stranu i oduševila milijune pratitelja diljem svijeta.

Na seriji fotografija i kratkom videu, 21-godišnja zvijezda pozira na raskošnom mramornom kaminu odjevena u atraktivan crveni kostim inspiriran Djedom Mrazom. Njezina kombinacija sastoji se od crvenog crop topa i pripijenih kratkih hlačica, upotpunjena širokim crnim remenom, rukavicama i čizmama s bijelim krznenim detaljima.

Ipak, najviše pažnje privukla je njezina iznimno dugačka božićna kapa koja je cijelom izgledu dala jedinstven i duhovit pečat. 

Ako je suditi po raspoloženju Millie, blagdani će biti vrući, a idućim tjednima posebno se raduju i ljubitelji serije Stranger Things.

