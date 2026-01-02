Hoće li najveća tajna Vrila isplivati? Mirjanu i Domazeta netko je vidio tijekom susreta

Večeras se u novoj epizodi 'Divljih pčela' odvijaju pripreme za vjenčanje godine u Vrilu koje su u punom jeku! General Badurina priprema se za veselje nakon niza godina, a Domazet mu otkriva da vjerojatno neće biti Katarinina pratnja na vjenčanju. Kod sestara Runje velike pripreme, Stipan je uzbuđen što su mu sestre ukazale veliku čast - vodit će Cvitu pred oltar umjesto pokojnog joj oca.

Foto: RTL

Kod Ivice obitelj konačno na okupu, a na doručku su im se pridružili i Rajka i Nikola. Nikola je tužan što mu Jakov i ostatak Ivičine obitelji neće biti na svadbi, no jedva čeka svoj veliki dan. Uskoro stiže Sikirica i otkriva Jakovu da se treba vratiti na svoj posao! Ivici i njegovoj obitelji stižu, čini se, bolji dani.

Marko i Čavka u staji razgovaraju o svemu, a njihov razgovor načuje Vice! Čavka se ne može suzdržati te u bijesu napada Vicu. Marko smiruje situaciji i natjera Čavku da se ispriča Vici.

Foto: RTL

Mirjana se ponovno tajno nalazi s Domazetom, no niti ne slute da nisu sami! Netko ih je vidio u strasnom susretu!

'Divlje pčele' ne propustite od 20.15 sati na RTL-u!