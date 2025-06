Hoće li sada biti mirnije kod Beckhamovih? Romeo prekinuo s Kim nakon 7 mjeseci veze

Romeo Beckham (22) i Kim Turnbull (24) više nisu zajedno. Prekinuli su nakon sedam mjeseci veze, potvrdio je Page Six. Vijest stiže nedugo nakon trzavica u obitelji Beckham. Proširile su se glasine da su Brooklyn Beckham i njegova supruga Nicola Peltz izbjegli 50. rođendan Davida Beckhama, navodno i zbog Kim.

Šuška se i da je Brooklyn ranije bio s Kim, pa da su se on i brat Romeo zbog toga posvađali. Ali izvori za Page Six tvrde da to nije istina.

- To je samo izgovor za svađu - rekli su.

I dalje traje napetost između Victorije Beckham i njezine snahe Nicole. U ponedjeljak je objavljena Brooklynova golišava fotografija za magazin Glamour, na kojoj se čini da su tetovaže posvećene Victoriji prikrivene. Navodno je tetovaža 'mama’s boy' (op.a. mamin dečko) na Brooklynovim prsima prikrivena, dok je tetovaža 'Mom' na ramenu gotovo u potpunosti prekrivena cvijećem.

Izvor blizak Brooklynu demantirao je te tvrdnje.

- Svatko tko pogleda fotografiju može vidjeti da tetovaža 'mama’s boy' još uvijek stoji, nikad nije bila prekrivena - rekao je.

Napetosti između Victorije i Nicole navodno traju još od raskošnog vjenčanja Brooklyna i Nicole na Floridi, kad je bivša Spajsica zasjenila nastup Marca Anthonyja.

- Prije nego što je pjesma počela, Marc Anthony je pozvao Brooklyna na pozornicu i zatim najavio: 'Najljepša žena u prostoriji večeras, dođi gore... Victoria Beckham! - ispričao je izvor blizak obitelji Peltz za časopis People.

Glumici i manekenki to je navodno teško palo, osjećala je da joj je Victoria 'pokvarila vjenčanje'. Drugi izvor tvrdi da je vidio Nicolu kako je 'istrčala iz prostorije u suzama'. Brooklyn je pokazao na čijoj je strani, prošlog mjeseca objavio je video na Instagramu u kojem vozi motor s Nicolom.

- Cijeli moj svijet, voljet ću te zauvijek. Uvijek biram tebe, dušo ti si najposebnija osoba koju poznajem. Ti i ja zauvijek - napisao je u opisu.