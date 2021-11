Glumica Geena Davis (65) zvijezda je s karijerom dugom gotovo 40 godina, a paparazzi su ju fotografirali u neprepoznatljivom izdanju kako bosa hoda ulicom, a kosa i vrat su joj omotani maramom.

Jako se rijetko pojavljuje u javnosti, a ovim je izdanjem šokirala.

Glumica je posljednji put viđena u javnosti na humanitarnoj projekciji filma 'Thelma & Louise' s kolegicom Susan Sarandon (75).

Geena je prošlog mjeseca napokon uspjela okončati dugogodišnju brakorazvodnu parnicu sa svojim četvrtim suprugom, Rezom Jarrahyjem (50). Bivši par zajedno je imao troje djece, a skupa su bili 16 godina.

Navodno je Geena stvara probleme pri podjeli imovine, iako je Reza što prije želio sve završiti i podijeliti imovinu o pola.

- Krajnji dogovor bio je vrlo nepovoljan za Rezu, koji se pristao nagoditi samo kako bi to ostavio iza sebe i oslobodio se noćne more koju mu je Geena izazvala - otkrio je izvor za Page Six te dodao da je Reza pristao na loše uvjete samo kako bi se riješio Geene i fokusirao se na njihovu djecu.

Geena je navodno tvrdila da oni nikada nisu legalno vjenčani, iako postoji video s vjenčanja. Njezin bivši tražio je razvod, a na njega su potrošili 1.5 milijuna dolara, što je Jarrahyja dovelo gotovo do ruba bankrota.