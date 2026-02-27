Holivudska ikona udavala se osam puta, turbulentna ljubav s kolegom obilježila joj je život

Malo je koja zvijezda u povijesti Hollywooda sjala tako intenzivnim i nepredvidivim sjajem kao Elizabeth Taylor. Ikona zlatnog doba, poznata po prodornim ljubičastim očima, nevjerojatnoj ljepoti i talentu koji joj je donio dva Oscara, živjela je život koji je često bio dramatičniji od uloga koje je tumačila. Njezina karijera bila je spektakularna, no privatni život, obilježen s osam brakova sa sedam različitih muškaraca, pretvorio ju je u trajnu opsesiju medija i javnosti.

Rođena u Londonu 1932. godine u obitelji američkih trgovaca umjetninama, Elizabeth Taylor preselila se u Los Angeles uoči Drugog svjetskog rata. Njezina majka, bivša glumica, brzo je prepoznala potencijal u kćeri čija je ljepota, naglašena dvostrukim redom trepavica zbog genetske mutacije, bila kao stvorena za filmsko platno. Nakon kratkog i neuspješnog ugovora s Universalom, potpisala je za moćni MGM i s dvanaest godina postala zvijezda zahvaljujući ulozi u filmu National Velvet (1944.), priči o djevojčici koja trenira konja za Grand National. Film je postao hit, a Taylor je lansirana u zvijezde.

Za razliku od mnogih dječjih zvijezda, njezin prijelaz u odrasle uloge bio je besprijekoran. Ključni trenutak dogodio se filmom Mjesto pod suncem (1951.), gdje je uz Montgomeryja Clifta pokazala zrelost i dubinu koja je nadilazila njezinu ljepotu. Kritičari su bili oduševljeni, a publika je dobila novu divu. Uslijedili su hitovi poput epa Div (1956.), u kojem je glumila uz Jamesa Deana i Rocka Hudsona, te adaptacije drame Tennesseeja Williamsa, Mačka na vrućem limenom krovu (1958.), koja joj je donijela prvu od četiri uzastopne nominacije za Oscara.

Dva Oscara i uloga života

Iako je mrzila film Butterfield 8 (1960.), u kojem je glumila elitnu prostitutku, upravo joj je ta uloga donijela prvog Oscara. Mnogi su smatrali da je nagrada bila više izraz suosjećanja nakon što je jedva preživjela tešku upalu pluća nego priznanje za glumu. Ipak, svaku je sumnju u svoj talent izbrisala šest godina kasnije. U filmu Tko se boji Virginije Woolf? (1966.) Mikea Nicholsa, Taylor je odigrala ulogu Marthe, sredovječne, glasne i frustrirane supruge. Udebljala se, nosila sijedu periku i potpuno se transformirala, stvorivši jedan od najupečatljivijih ženskih likova u povijesti filma. Ta uloga, koju mnogi smatraju njezinim glumačkim vrhuncem, donijela joj je drugog Oscara.

Između ta dva trijumfa dogodila se Kleopatra (1963.), najskuplji film svoga doba, koji je gotovo bankrotirao studio 20th Century-Fox. Taylor je postala prva glumica s honorarom od milijun dolara, no film je ostao zapamćen ne samo po raskošnoj produkciji, već i po skandalu koji se rodio na setu – njezinoj aferi s velškim glumcem Richardom Burtonom.

Žena koja je voljela brak: Osam vjenčanja

Nijedan aspekt života Elizabeth Taylor nije privlačio toliko pažnje kao njezini brakovi. Strastvena i impulzivna, vjerovala je da ljubav mora biti okrunjena brakom.

Prvi put se udala s osamnaest godina za Conrada "Nickyja" Hiltona Jr., nasljednika hotelskog lanca. Brak se raspao za manje od godinu dana zbog njegovog alkoholizma i zlostavljanja. Ubrzo je pronašla sigurnost uz dvadeset godina starijeg britanskog glumca Michaela Wildinga, s kojim je dobila dva sina, Michaela i Christophera. Ipak, brak nije potrajao. Njezina treća i, kako je tvrdila, jedna od dvije najveće ljubavi bio je producent Mike Todd. Njihova sreća, okrunjena rođenjem kćeri Lize, tragično je prekinuta 1958. kada je Todd poginuo u zrakoplovnoj nesreći.

CRIME Burton 2 | Foto: Alex Lentati/Press Association/PIXSELL

Shrvana tugom, utjehu je pronašla u Todovu najboljem prijatelju, pjevaču Eddieju Fisheru. Njihova afera izazvala je neviđeni skandal jer je Fisher zbog nje ostavio suprugu Debbie Reynolds, "američku ljubimicu". Taylor je preko noći od tragične udovice postala "razaračica domova". Vjenčali su se 1959., no njihov brak bio je osuđen na propast onog trenutka kad je upoznala Richarda Burtona.

Veza "Liz i Dick", kako su ih mediji prozvali, bila je epska, strastvena i autodestruktivna. Dva puta su se vjenčavali i dva puta razvodili, snimili jedanaest zajedničkih filmova, trošili milijune na dijamante, jahte i umjetnine te punili novinske stupce svojim javnim svađama. Njihova turbulentna ljubav postala je "brak stoljeća" i definirala ih kao prvi moderni slavni par. Nakon drugog razvoda od Burtona, Taylor je izjavila:

‌- Svi muškarci nakon Richarda bili su tu samo da mi pridrže kaput i otvore vrata.

Uslijedio je brak s političarom Johnom Warnerom, tijekom kojeg je patila od depresije i usamljenosti, te na koncu, brak s građevinskim radnikom Larryjem Fortenskym, kojeg je upoznala na odvikavanju u klinici Betty Ford. Vjenčali su se na imanju Neverland njezina bliskog prijatelja Michaela Jacksona.

Nasljeđe izvan filmskog platna

Nakon karijere koja je postupno jenjavala od 1970-ih, Elizabeth Taylor pronašla je novu svrhu. Nakon što je njezin prijatelj Rock Hudson umro od AIDS-a 1985., postala je jedna od prvih i najglasnijih zagovornica borbe protiv te bolesti. Suosnovala je amfAR (Američku zakladu za istraživanje AIDS-a) i vlastitu zakladu, prikupivši stotine milijuna dolara. Uz to, lansirala je jednu od prvih i najuspješnijih linija parfema slavnih osoba, White Diamonds, koja je postala globalni fenomen i osigurala joj financijsku neovisnost do kraja života.

Slavna glumica imala je problema sa zdravljem gotovo tijekom čitavog života. Na setu filma "National Velvet" slomila je kralježnicu, zbog čega je imala kronične bolove dugi niz godina. Godine 1961. pretrpjela je jaku upalu pluća koju je jedva preživjela. Dvaput je bila na operaciji kuka, a preboljela je i rak kože. Osim toga, imala je i problema s ovisnostima o alkoholu i tabletama, a sedam tjedana je provela u jednoj klinici za odvikavanje. Legendarna Elizabeth Taylor preminula je u 80. godini 23. ožujka 2011. Sprovod je bio dan kasnije, a njezin publicist je kasnije otkrio kako je sama glumica oporučno napisala kako želi da ceremonija počne 15 minuta kasnije od predviđenog te da je "zakasnila na vlastiti sprovod".