Holivudska ljepotica: 'Trebalo bi postati normalno da bračni par spava u odvojenim sobama...'

Meni bi doslovno bilo u redu da svatko ima svoju kuću i onda još jednu obiteljsku kuću u sredini. Ja ću otići i spavati u svojoj sobi, a ti odi u svoju. I dobro. U sredini imamo spavaću sobu u kojoj se možemo viđati. Rekla je to glumica Cameron Diaz (51) u nedavnoj epizodi podcasta manekenke Molly Sims.

Cameron Diaz sa suprugom ipak dijeli istu sobu

Smatra kako bi to trebalo biti normalizirano, no priznaje da to nije ono što ona i njezin suprug Benji Madden prakticiraju.

Foto: MICHAEL DALDER/REUTERS

- Sada to ne prakticiram jer je moj suprug divan. No mislila sam tako prije no što sam se udala - dodala je.

Ljubila brojne holivudske frajere

Diaz se za pjevača grupe Good Charlotte udala 2015. u Los Angelesu. Američki glazbenik potaknuo ju je da svijetla reflektora potpuno izbaci iz svakodnevice te se posveti obiteljskome životu.

Foto: TAG Heuer

Prije njega ljubila je mnoge holivudske frajere, Justina Timberlakea, Jareda Letoa, Matta Dillona, Alexa Rodrigueza, no niti jedan ju nije uspio odvesti pred oltar osim Maddena.