Holivudska zvijezda: Odrastao sam u Jehovinim svjedocima, a morao sam skrivati da sam gay

Skrivao sam svoju seksualnost od roditelja, djelomično da zaštitim i njih, izjavio je nedavno velški glumac Luke Evans, poznat po ulogama u holivudskim filmovima 'Ljepotica i zvijer', 'Hobit' i 'Brzi i žestoki 6'.

Za BBC je Evan nedavno ispričao kako je odrastao u zajednici Jehovinih svjedoka te je zbog toga morao skrivati od roditelja, ali i drugih, da je gay.

- Znao sam da će zbog religije to biti jako teška situacija za nas, ne bi to svi mogli prihvatiti - ispričao je. Još kao tinejdžer je znao da je gay, ali se trudio uklopiti u zajednicu.

Midway Premiere - Los Angeles | Foto: Galaxy/PA Images/PIXSELL

Maltretirali ga u školi

- Nisam siguran da sam vjerovao u išta od toga, da budem potpuno iskren, ali nisam imao puno izbora. Bio sam premlad da odem od kuće. Da sam otišao, doveli bi me natrag doma - rekao je. A osim toga, nije htio svoju majku i oca stavljati u neugodnu situaciju.

Evans je nedavno objavio i memoare naziva 'Boy from the Valleys: My Unexpected Journey' gdje je opisao koliko mu je teško bilo i u školi gdje su ga maltretirali godinama.

- Bio sam savršena meta - Jehovin svjedok, tiho dijete, jedino dijete... Nisam znao uzvratiti natrag - poručio je Evans te dodao kako je stalno razmišljao zašto ga maltretiraju i pitao se što nije u redu s njime.

Foto: VAEM

A potpuno suprotan mu je bio život u zajednici Jehovinih svjedoka. Tamo je, kako kaže, bilo 'mirno i bez svađa'. No nije mogao raditi ono što je htio.

S 19 godina priznao da je gay

- Dugo godina nisam smio biti u školskom zboru jer su pjevali religiozne pjesme. Nisam mogao biti ni u jednoj božićnoj predstavi jer mi nismo slavili Božić... A ni Uskrs - naveo je Evans koji je svoju priliku za sudjelovanje dobio tek kada je imao 14 godina, a škola u koju je išao je tada radila na predstavi koja nije bila povezana s religijom.

Nekoliko godina kasnije priznao je roditeljima da je gay. Imao je tada 19 godina.

Foto: Hubert Boesl/DPA

- Zajedno smo prošli kroz puno toga. Bila su to dva potpuno različita putovanja u kojima je ljubav pobijedila sve ostalo. Poštovanje, ljubav i razumijevanje - to je što mi imamo i cijenimo jer smo odabrali drugačiji put, ali to ne znači da se ne volimo i da ne možemo biti jedni drugima u životu - objasnio je.

Njegovi roditelji su i danas Jehovini svjedoci, no Evans to poštuje i ne želi ih izgubiti. S drugim članovima zajednice nije više u kontaktu, ali prije 20 godina, kada je i javno otkrio da je gay, neki od njih su ga kontaktirali i molili da se vrati u zajednicu.

- Bio sam uspješan i radio sam ono što sam oduvijek želio raditi. To je bio trenutak kada sam osjetio da se odvajam od religije - objasnio je Evans.