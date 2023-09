Holivudske zvijezde ne skrivaju probleme s alkoholom: 'Sve me ubijalo, htjela sam novi život...'

Slavna manekenka Gisele Bündchen (43) nedavno je podijelila kako već više od dvije godine godine nije okusila ni kapljicu alkohola te je istaknula koliko se bolje osjeća otkad živi zdravijim životom, te se time priključila Holivudskim zvijezdama koje se nisu sramile podijeliti detalje o svojim borbama s ovisnostima.

Foto: Richard Alvarez

- Morala sam zamijeniti sve te navike koje su me ubijale navikama koje su mi davale novi život. Umjesto da se probudim uz dvije cigarete i mocha frappuccino sa šlagom, probudila bih se i otišla trčati, vratila se i sat vremena radila vježbe disanja i joge. Sve se promijenilo - ispričala je, prenosi People.

Joe Manganiello (41), odnedavno bivši suprug kolumbijske glumice Sofie Vergare (51) podijelio je da mu je alkohol služio za bijeg 'od samog sebe', kao i sama gluma. Trijezan je već 21 godinu, prekretnicu je doživio 2002., kad je zbog ovisnosti ostao bez doma i karijere.

Foto: PIXSELL, REUTERS

- Dok sam odrastao, kad bih razmišljao o alkoholičaru, zamišljao sam nekog krezubog starca u kaputu, negdje u podrumu. Jednostavno nikad nisam mislio da će se to odnositi na mene. Ta me vrsta stigme spriječila da potražim pomoć koju sam trebao, čak i kad sam znao da mi treba - ispričao je u govoru Zaklade Brent Shapiro za prevenciju droga.

Hollywoodski glumac Bradley Cooper (48) otvoreno je pričao o svom putu u nedavnoj epizodi 'Running Wild With Bear Grylls', gdje je poznatom avanturistu otkrio kako je kroz karijeru imao poprilično 'razuzdana razdoblja', koja su uključivala konzumiranje alkohola i opojnih sredstava, što je na poseban način utjecalo na njega pri snimanju 'Zvijezda je rođena', gdje je glumio alkoholičara.

Foto: PIXSELL/Aude Guerrucci/REUTERS

- Bilo je lakše stvarno 'ući u ulogu', ali hvala Bogu da sam ju dobio u razdoblju kad sam bio miran oko svoje prošlosti i stvarno sam se mogao prepustiti. Zahvalan sam na svim ulogama koje sam imao priliku igrati. Moram priznati da mi se posrećilo. Otrijeznio sam se s 29 godina i od tad sam 'čist'. To je blagoslov i nadam se da ću nastaviti ovako raditi - rekao je glumac.

Drew Barrymore (48) rekla je kako se 'oslobodila kao nikad u životu' kad je odlučila prestati piti alkohol. Trijezna je gotovo četiri i pol godine, a podijelila je da je konzumacija alkohola postala nekontrolirana nakon razvoda od Willa Kopelmana i da je, kad je shvatila da joj ona ničemu ne pridonosi, odlučila potražiti profesionalnu pomoć, ali daleko od očiju javnosti.

Foto: Steven Bergman/AFF-USA.COM

- Želim sve ovo shvatiti i nastaviti s tim bez pažnje javnosti. Pustite me da to učinim tiho i nasamo. Dugo sam već u ovom svijetu i znam kako on funkcionira, ali sam napokon pronašla toliko mira tamo gdje su bili demoni - rekla je Barrymore, prenosi Fox.

I glumac Brad Pitt (59) otkrio je da je u karijeri imao uspone i padove. Rekao je da se otrijeznio nakon razvoda s Angelinom Jolie (48), 2016. godine, a pomogao mu je upravo kolega Bradley Cooper kojemu je zahvalio na dodjeli nagrada National Board of Reviewa. Rekao je da je sretniji nego ikada, te je dodao da je prestao i pušiti.

Foto: Gary Mitchell/Landmark Media. / IPA

- Imao jako odličnu mušku grupu (Anonimne alkoholičare) koja je bila stvarno privatna i selektivna, tako da je bilo sigurno. Vidio bih iskustva drugih ljudi koja su snimali i priznavali što su sve radili i sve to mi je jednostavno bilo užasno. Shvatio sam da nemam sposobnost pušiti samo jednu ili dvije cigarete dnevno pa sam tijekom pandemije prestao i pušiti - ispričao je Pitt.