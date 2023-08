Hollywood je osvojio svojim talentom, a prerano je napustio ovaj svijet: 'Bio je pravi heroj'

Glumac Chadwick Boseman proslavio se ulogom Marvelovog superjunaka 'Crne pantere' u velikom hitu iz 2018. godine, a preminuo je u 44. godini nakon što se četiri godine borio s karcinomom debelog crijeva. O bolesti nije puno pričao, a posljednjih godina posvetio se snimanju filmova.

Megahit nominiran za sedam Oscara

Boseman je, nakon završetka akademije u New Yorku, počeo glumačku karijeru u predstavama i na televiziji. Lomio se između režije i glume, a pozornost je privukao 2013. godine ulogom legende bejzbola Jackieja Robinsona u filmu '42' .

Glumio je i legendu soula Jamesa Browna u filmu 'Get on up' 2014. godine. S Marvelom je sklopio ugovor za ulogu kralja T'Challe 2016. godine te se u toj ulozi trebao pojaviti pet puta. Prvi put je to bilo 2016. u trećem nastavku serijala 'Kapetan Amerika', a 2018. je njegov junak dobio samostalan film 'Crna Pantera'. Film je bio megahit s zaradom od 1,3 milijarde dolara, a bio je nominiran i za sedam Oscara, uključujući i onaj za najbolji film.

Foto: Twitter/Screenshoot

Boseman je još dvaput glumio Crnu Panteru, u zadnja dva dijela serijala Avengers, a novi samostalan film o kralju T'Challi trebao je izaći 2022. godine.

Posljednji film u kojem smo ga mogli gledati bio je 'Da 5 Bloods' redatelja Spikea Leeja, u kojem je tumačio Normana Earla Hollowaya, borca za slobodu u Vijetnamskom ratu.

Jedan video ga je 'odao'

Glumac je to bez skandala, a svoj privatni život držao je u tajnosti. Aktivno je komunicirao s obožavateljima na društvenim mrežama pa je tako jednom prilikom 'procurio' video iz travnja 2020. godine, kada je glumac imao live na Instagramu. To je ujedno i zadnja snimka koju je Chadwick emitirao na svom Instagram profilu.

Foto: Youtube

Tad su ga pratitelji ispitivali je li dobro, budući da je izgledao dosta mršavije nego ranije. No, Chadwick je odbio odgovoriti na pitanja o zdravlju.

Nagrada za 'Najboljeg heroja'

Iza sebe ostavio je suprugu Taylor Simone Ledward koja je 2021. godine primila u njegovo ime nagradu Zlatni globus za najboljeg glumca u drami, za glavnu ulogu u filmu 'Ma Rainey: Majka bluesa'.

Foto: Mike Blake

Osim neutješne udovice, velika tuga je ostala i u Hollywoodu. Glumac koji bi zasigurno imao još brojnih uspješnih projekata i snimljenih filmova.

Foto: Mario Anzuoni

Na dodjeli MTV nagrada 2020. godine prisjetili su se holivudskog glumca i njegovog govora iz 2018. godine kada je osvojio nagradu za 'najboljeg heroja'.

- Prije nego li krenemo s glazbenim programom i nagradama, moramo uzeti malo vremena da popričamo o tragičnom gubitku Chadwicka Bosemana, glumca čiji su strast i talent inspirirali sve s kojima je došao u doticaj. On je bio pravi heroj, ne samo u filmu, nego u svemu što je radio. Njegova ostavština živjet će među nama zauvijek - rekla je tad Keke Palmer (27).