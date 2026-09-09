Hollywood ju je upoznao kao buntovnu Jen, a jedna tragedija zauvijek joj je promijenila život

Američka glumica Michelle Williams jedna je od najcjenjenijih talenata svoje generacije, a danas slavi 46. rođendan. Njezin put od ikone tinejdžerske serije do peterostruke nominacije za Oscara priča je o umjetničkoj transformaciji, ustrajnosti i dubokoj osobnoj snazi. Iako je karijeru izgradila na kompleksnim i emocionalno zahtjevnim ulogama, njezin život neraskidivo je vezan i uz veliku ljubav i tragičan gubitak glumca Heatha Ledgera.

Rođena u ruralnoj Montani, Williams je rano pokazala interes za glumu. Nakon preseljenja obitelji u San Diego, roditelji su je vozili na audicije u Los Angeles, što je rezultiralo debitantskim ulogama u serijama poput "Baywatcha" i filmu "Lassie". No, njezina odlučnost da uspije bila je toliko snažna da je s tek 15 godina, uz blagoslov roditelja, zatražila i dobila zakonsku emancipaciju. To joj je omogućilo da zaobiđe stroge zakone o dječjem radu i potpuno se posveti karijeri, no kasnije je priznala da žali što nije imala priliku za formalno obrazovanje.

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Svjetsku slavu donijela joj je uloga Jen Lindley u kultnoj tinejdžerskoj seriji "Dawson's Creek" koja se emitirala od 1998. do 2003. godine. Kao problematična djevojka iz New Yorka koja unosi nemir u idilični Capeside, Williams je postala jedno od najprepoznatljivijih lica generacije. Iako je seriju nazvala "najboljom školom glume", istovremeno je osjećala da njezin umjetnički ukus proturječi onome što radi svaki dan. Financijsku stabilnost koju joj je serija donijela pametno je iskoristila, snimajući tijekom pauza nezavisne filmove poput satire "Dick" (1999) i tražeći izazovnije uloge, daleko od tipične tinejdžerske zvijezde.

Metamorfoza u kraljicu nezavisnog filma

Nakon završetka "Dawson's Creeka", Williams se svjesno okrenula kompleksnim ulogama u nezavisnim produkcijama. Filmovi poput "Agent na kolodvoru" (2003) potvrdili su njezin talent, ali prijelomni trenutak stigao je 2005. godine s filmom "Planina Brokeback". Uloga Alme, supruge koja otkriva homoseksualnu vezu svoga muža (Heath Ledger), donijela joj je prvu nominaciju za Oscara i status ozbiljne dramske glumice. Taj je uspjeh otvorio vrata suradnji s nekima od najvećih redatelja današnjice. Radila je s Martinom Scorseseom na trileru "Otok Shutter" (2010), s Derekom Cianfranceom na potresnoj drami o raspadu braka "Blue Valentine" (2010), za koju je zaradila drugu nominaciju za Oscara, te s Kelly Reichardt na nizu hvaljenih minimalističkih filmova.

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Vrhunac njezine moći transformacije došao je 2011. kada je utjelovila ikonu Marilyn Monroe u filmu "Moj tjedan s Marilyn". Za tu je ulogu osvojila Zlatni globus i treću nominaciju za Oscara. Njezina svestranost očitovala se i u komercijalnim hitovima poput mjuzikla "Najveći showman" (2017) i Marvelovog "Venoma" (2018), ali i na kazališnim daskama Broadwaya gdje je zaradila nominaciju za nagradu Tony. Četvrtu nominaciju za Oscara osigurala je sporednom, ali nevjerojatno snažnom ulogom u drami "Manchester by the Sea" (2016), dok je za portret plesačice Gwen Verdon u miniseriji "Fosse/Verdon" (2019) osvojila Emmy i drugi Zlatni globus.

Ljubav, tragedija i novi početak

Na snimanju "Planine Brokeback" započela je jedna od najpoznatijih holivudskih ljubavnih priča. Veza s australskim glumcem Heathom Ledgerom brzo je postala ozbiljna. U listopadu 2005. dobili su kćer Matildu Rose i preselili se u Brooklyn, pokušavajući voditi što normalniji život daleko od bljeskova fotoaparata. Iako su djelovali kao skladan par i bili zaručeni, službeno se nikada nisu vjenčali.

GOTHAM AWARDS | Foto: Nicolas Khayat/Press Association/PIXSELL

Razišli su se u rujnu 2007. godine, a samo nekoliko mjeseci kasnije, u siječnju 2008., svijet je šokirala vijest o Ledgerovoj tragičnoj smrti u 28. godini od slučajnog predoziranja lijekovima. Njegova smrt gurnula je Williams pod nemilosrdno svjetlo medija. Povukla se iz javnosti, pokušavajući u tišini preboljeti gubitak i zaštititi njihovu dvogodišnju kćer od medijskog cirkusa.

Godinama je rijetko govorila o privatnom životu, posvećena odgoju Matilde, čiji su kumovi postali Ledgerov kolega Jake Gyllenhaal i njezina najbolja prijateljica Busy Philipps. Nakon kratkog braka s glazbenikom Philom Elverumom, sreću je pronašla s kazališnim redateljem Thomasom Kailom, kojeg je upoznala na setu serije "Fosse/Verdon". Vjenčali su se 2020. godine i zajedno dobili troje djece, čime je Williams, danas majka četvero djece, pronašla novi mir i stabilnost.

*uz korištenje AI-ja