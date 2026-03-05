Hollywood u problemima zbog rata u Iranu: Već imaju rezervni plan za dodjelu nagrada Oscar

Dodjela Oscara je sve bliže, a organizatori navodno još uvijek razmišljaju što će napraviti s glamuroznim crvenim tepihom uoče same dodjele. Naime, obzirom na političku situaciju i vojnu operaciju na Bliskom istoku, organizatori 'smišljaju plan za nepredviđene situacije, koji uključuje čak i mogućnost potpunog otkazivanja crvenog tepiha', naveo je izvor za Page Six. Dodao je kako oni ne žele da svečanost izgleda kao 'neozbiljno slavlje' onoga što se trenutno događa u svijetu.

Izvor je naveo da se toliko detaljno razmišlja o tome da su jedna od tema i dekoracije. Ranije se, navodi, planiralo da ceremoniju krase japanski javori, koji simboliziraju 'mir i dugovječnost'. Sada se preispituje je li takva dekoracija primjerena trenutku.

90th Annual Academy Awards, Backstage, Los Angeles, USA - 04 Mar 2018 | Foto: Profimedia/dpa/Pixsell

Drugi izvori ističu kako za sada nema nikakvih promjena što se tiče crvenog tepiha na Oscarima, no naglašavaju kako Akademija nije 'gluha' za trenutno stanje u svijetu. 'Razmatraju svaki ishod, percepciju javnosti, svaki mogući scenarij... Siguran sam da razmišljaju o tome što je primjereno, a što nije. Jako se brinu oko toga', poručio je.

Ove godine su tri redatelja iz Irana među nominiranima za prestižnu nagradu - Jafar Panahi, redatelj filma 'It Was Just an Accident', te Sara Khaki i Mohammadreza Eyni, redatelji dokumentarca 'Cutting Through Rocks'.

Foto: Barbara Munker/DPA

Hoće li ili ne doći do promjena na crvenom tepihu još se ne zna, no mnogi su uvjereni kako bi upravo taj dio svečanosti mogao biti 'minsko polje' za uzvanike. I sami umjetnici, kao i njihovi glasnogovornici, pa čak i sami studiji, strepe od političkih pitanja koje bi novinari mogli postaviti uoči dodjele.

Kako navodi Page Six, takva su pitanja krenula na filmskom festivalu u Berlinu, a na dodjeli nagrada Actor (nekadašnja SAG) neki su novinari bili smješteni puno dalje od ostalih te su propustili uloviti mnoga slavna lica. Tada su počela šuškanja kako su organizatori strahovali da bi slavne mogli ispitivati o sukobu u Iranu pa su povukli takav potez kako bi se to izbjeglo.

Foto: DANIEL COLE/REUTERS

S druge strane, slavni se ranije nisu ustručavali izraziti svoje mišljenje o drugim političkim pitanjima. Na dodjeli Zlatnih globusa, mnogi su se pojavili s 'ICE OUT' i 'BE GOOD' bedževima, kojima su otvoreno kritizirali poteze Trumpove administracije i Američke imigracijske i carinske službe.