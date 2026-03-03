HRT prikazuje filmove koji su osvojili Oscara: Evo rasporeda

HRT uoči ovogodišnje, 98. dodjele najprestižnije filmske nagrade Oscar, koju će izravno i prenositi, počinje s prikazivanjem ciklusa filmova koji su osvojili taj prestižni kipić. Ciklus počinje u nedjelju 8. ožujka, a završava uoči početka dodjele Oscara tjedan dana poslije 15. ožujka.

'Tri plakata izvan grada' u nedjelju 8. ožujka

Ciklus "A Oscara dobiva..." otvara film "Tri plakata izvan grada" iz 2017. koji je na rasporedu u nedjelju 8. ožujka u 20:15 na Prvom programu Hrvatske radiotelevizije (HRT-HTV1).

Žena iz Missourija Mildred Hayes postavlja tri plakata kako bi svratila pozornost na neriješen slučaj silovanja i ubojstva svoje kćeri. Ti plakati uznemire stanovnike gradića.

Foto: HRT

Film je posvuda dočekan s odobravanjem, a posebice su hvaljeni nastupi F. McDormand i S. Rockwella te scenarij M. McDonagha. I McDormand i Rockwell osvojili su Oscara.

'Zona interesa' u ponedjeljak 9. ožujka

Drugi film ciklusa je "Zona interesa", ratna drama iz 2023. godine koja je na rasporedu u ponedjeljak 9. ožujka na Drugom programu Hrvatske televizije (HRT-HTV2) u terminu od 21:10.

Film je osvojio Oscara za najbolji strani film. Zapovjednik Auschwitza Rudolf Höss i njegova supruga Hedwig žele stvoriti život iz snova za svoju obitelj u kući i prekrasnom vrtu smještenima odmah pokraj koncentracijskog logora. Naslov filma potječe od naziva za strogo kontrolirano područje oko koncentracijskog logora Auschwitz.

Foto: HRT

U filmu umjesto žrtava vidimo samo indirektne dokaze nacističkog genocida koji prodiru u njihov "raj": pepeo koji pada po cvijeću, krikove koje ignoriraju uz kavu, krv na čizmama koju sluga pere ili daleki dim iz dimnjaka koji se nadvija nad vrtom. Redatelj Jonathan Glazer postigao je jeziv učinak koristeći koncept koji naziva "dva filma u jednom": onaj koji se vidi i onaj koji se čuje.

Film je bio nominiran za Oscara u pet kategorija: za najbolji film, strani film, režiju, adaptirani scenarij i zvuk, a nagrađen je s dva, za najbolji strani film i zvuk. Uloge tumače Christian Friedel, Sandra Hüller, Johann Karthaus.

'Povratnik' u utorak 10. ožujka

Treći film ciklusa je "Povratnik" iz 2015. koji je na programu u utorak 10. ožujka na Drugom programu (HTV2) u terminu od 21:15. Biografski/pustolovni film o životu u divljini u prvoj polovini 19. stoljeća, lovu na životinje zbog krzna te svakodnevnoj borbi za opstanak i goli život.

Foto: HRT

Priča počinje kad vojni izviđač Hugh Glass nakon indijanskog napada odlazi ispred skupine provjeriti teren i napadne ga grizli, što jedva preživi.

"Povratnik" je 2016. nominiran za 12 Oscara, a osvojio ih je za najbolju režiju, glavnog glumca i fotografiju. U glavnim su ulogama Leonardo DiCaprio, Tom Hardy, Will Poulter, Domhnall Gleeson.

'L.A. povjerljivo' u četvrtak 12. ožujka

Ciklus se nastavlja filmom "L.A. povjerljivo", koji je na rasporedu u četvrtak, 12. ožujka na Drugom u 21:10. Los Angeles 50-ih godina 20. stoljeća. Tamošnji policajci često se po svojim metodama ne razlikuju od kriminalaca.

Grubom i ne pretjerano inteligentnom Budu Whiteu omiljena su meta nasilnici koji maltretiraju žene.

Foto: HRT

U naslovnim su ulogama Russell Crowe, Kevin Spacey, Guy Pearce, Kim Basinger, Danny DeVito, James Cromwell. Film je osvojio dva Oscara, Kim Basinger za najbolju sporednu glumicu i drugog za najbolji adaptirani scenarij.

'Nepomirljivi' i 'Emilia Perez' u petak 13. ožujka

Sljedeći film je vestern "Nepomirljivi" iz 1992. u petak 13. ožujka na HTV1 u 20:15 koji je osvojio četiri Oscara na 65. dodjeli (1993.): za najbolji film, režiju (Clint Eastwood), sporednog glumca (Gene Hackman) i montažu (Joel Cox). Ovo je remek-djelo revizionističkog vesterna, a osvojilo je nagrade u ključnim kategorijama.

Zvjezdanu glumačku ekipu čine Clint Eastwood, Gene Hackman i Morgan Freeman.

Foto: HRT

Umirovljeni i ostarjeli revolveraš William Munny (Eastwood) nevoljko prihvaća posljednji plaćeni ubojiti zadatak kako bi osigurao budućnost svojoj djeci, što ga neizbježno suočava s demonima vlastite nasilne prošlosti i brutalnim šerifom Little Billom Daggettom (Hackman).

Nakon Dnevnika 3 i Vijesti iz kulture odmah slijedi još jedan dobitnik Oscara, "Emilia Perez" na rasporedu je u 22:55.

Film je ušao u povijest s čak 13 nominacija na 97. dodjeli Oscara (2025.), najviše za film koji nije na engleskom jeziku, ali ipak je osvojio ukupno dva zlatna kipića, za najbolju sporednu glumicu (Zoe Saldaña) i najbolju originalnu pjesmu za skladbu "El Mal“.

Foto: HRT

Film prati vođu meksičkog kartela (Karla Sofía Gascón) koji se želi povući iz svijeta kriminala i promijeniti spol uz pomoć odvjetnice Rite (Zoe Saldaña).

'Pakleni šund' i 'Vrtlog života' u subotu 14. ožujka

U subotu 14. ožujka na HTV1 od 23 sata slijedi "Pakleni šund", jedan od najistaknutijih filmova 1990-ih. Poznat po neobičnim, duhovitim i originalnim dijalozima, spoju brutalnog nasilja s crnim humorom i ironijom, nelinearnoj naraciji i briljantnim glumačkim izvedbama, film je obilježio desetljeće i stekao vjernu publiku koja i danas pamti maestralne izvedbe Brucea Willisa, Christophera Walkena, Johna Travolte, Samuela Jacksona, Harveya Keitela i dakako Quentina Tarantina.

Film je osvojio Oscara za najbolji originalni scenarij. "Pakleni šund" poslužio je kao inspiracija za mnoge filmove koji su preuzeli elemente njegova stila.

Foto: HRT

Posljednji film ovogodišnjeg ciklusa dobitnika Oscara je "Vrtlog života" iz 1999. koji prikazujemo u nedjelju 15. ožujka na Prvom programu od 20:15.

Lester (K. Spacey) i Carolyn Burnham (A. Bening) prividno su savršen bračni par, sa savršenom kućom u savršenom susjedstvu. No, iznutra Lester sve dublje zapada u depresiju zahvaćen krizom srednjih godina. Suočava se i s činjenicom da ga žena ignorira, kći Jane (T. Birch) mrzi, a na ionako dosadnom poslu je nepotreban.

Kad upozna Janeinu školsku kolegicu Angelu (M. Suvari), u tolikoj je mjeri njome opsjednut da odluči potpuno promijeniti svoj život kako bi se približio njezinu tinejdžerskom idealu.

Film je bio nominiran za osam Oscara, a osvojio ih je ukupno pet (najbolji film, redatelj, glavna muška uloga, scenarij, fotografija, a samo s nominacijom ostali su glavna ženska uloga, glazba i montaža).

Foto: HRT

Noć Oscara - Dodjela nagrada na rasporedu je u nedjelju 15. ožujka na Prvom programu u ponoć. Uvodni prilog počinje u 23:15, a prijenos s crvenog tepiha u 23:30.