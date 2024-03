Horner progovorio o skandalu s kolegicom iz Red Bulla: 'Jako teško i izazovno razdoblje...'

Šef Red Bullove ekipe u Formuli 1, Christian Horner (50) obratio se medijima na konferenciji u Džedi gdje će se ovog vikenda održati Velika nagrada Saudijske Arabije. Ovo je prvi put da se obratio javnosti nakon što ga je nepoznata žena optužila za 'neprimjereno' ponašanje i slanje seksualno sugestivnih poruka. Na pitanje o optužbi je kratko odgovorio: 'Ne mogu komentirati ništa što je povjerljivo između zaposlenika i tvrtke', prenosi Sky Sports.

Međutim, ispričao je o tome kako se osjećao posljednjih četiri tjedana, koliko je trajala i istraga cijele situacije.

- Očito da je to bilo vrlo teško razdoblje. Oženjen sam i imam troje djece. Vrlo sam sretan što imam prekrasnu obitelj i suprugu koja me podržava i da sam jedini kojeg se prozivalo u ovome. Naravno, to je vrlo naporno, vrlo izazovno jer kad su uključena djeca, obitelj i roditelji, nije lijepo - započeo je pa dodao:

- Stvarnost je takva da je došlo do pritužbe. Njom se na najprofesionalniji način pozabavila grupa, ne Red Bull Racing nego vlasnici Red Bull GmbH-a koji su našli nezavisnog odvjetnika, koji je među najuglednijima u državi. Uzeo je vrijeme za istragu svih činjenica, intervjuirao je sve ljude koji su uključeni zajedno s ostalima od interesa. Pogledao je sve, imao je sve činjenice i došao do zaključka gdje je odbacio pritužbu.

Foto: HAMAD I MOHAMMED

- Što se mene i Red Bulla tiče, nastavljamo dalje i gledamo u budućnost. Moja supruga je bila nevjerojatna podrška kroz ovo, kao i moja obitelj, ali uplitanje moje obitelji je previše. Moramo nastaviti dalje i fokusirati se na ono zbog čega smo tu - rekao je. Uz njega su tada bila još trojica šefova drugih ekipa, kojima se Horner ispričao.

- Vrijeme je da se fokusiramo na ono zbog čega smo tu, a to je Formula 1 - zaključio je.

Foto: HAMAD I MOHAMMED

Podsjetimo, Hornera je početkom veljače jedna žena optužila za 'neprimjereno' ponašanje i slanje seksualno sugestivnih poruka. Horner je prošle srijede oslobođen svih optužbi nakon istrage. Sada je Red Bull suspendirao ženu čiji identitet još uvijek nije poznat javnosti. Nepoznata žena će raditi do kraja ovoga tjedna.