Red Bull suspendirao ženu koja je optužila Christiana Hornera za neprimjereno ponašanje...

Šefa Red Bullove ekipe u Formuli 1 Christiana Hornera (50) je početkom veljače jedna žena optužila za 'neprimjereno' ponašanje i slanje seksualno sugestivnih poruka. Horner je prošle srijede oslobođen svih optužbi nakon istrage. Sada je Red Bull suspendirao ženu čiji identitet još uvijek nije poznat javnosti. Šef ekipe trenutačno se nalazi u Džedi gdje će se ovaj vikend održati Velika nagrada Saudijske Arabije, a s njim je i njegova supruga, bivša članica Spice Girlsa, Geri Halliwell.

Kako prenosi Daily Mail, odluka o suspenziji žene koja radi u tvornici u Milton Keynesu je izravan rezultat istrage. Nepoznata žena će raditi do kraja ovoga tjedna.

Foto: Hollie Adams/REUTERS

Tijekom istrage su istražitelji poslušali čak 60 sati dokaza, a sve je to rezultiralo izvješćem dugim 150 stranica. Anonimna žena još uvijek se može žaliti na ishod istrage. Službena pravna pisma dostavljena su objema stranama u ponedjeljak ili utorak, a rok za žalbu je pet dana od dana kad su im pisma poslana.

- Red Bull je uvjeren da je istraga bila poštena i nepristrana. Izvješće o istrazi je povjerljivo i sadrži privatne podatke stranaka i trećih strana koje su pomogle u istrazi. Red Bull će nastaviti težiti ispunjavanju najviših standarda na radnom mjestu - pisalo je u službenom priopćenju Red Bulla.

Foto: HAMAD I MOHAMMED

Inače, prošli su tjedan u javnost izašle poruke, navodno između Christiana i nepoznate žene. Iste su poruke poslane s anonimnog e-maila na adrese 149 članova Formule 1. Među njima su bili i predsjednik FIA-ja Mohammed Ben Sulayem, izvršni direktor Formule 1 Stefano Domenicali, devet drugih voditelja timova te brojni mediji. Mail je sadržavao 79 dokumenata s porukama.

Poruke je navodno vidjela i Hornerova supruga Geri, koja je kasnije od njega zahtijevala da prekine sav kontakt s kolegicom. Prošli je vikend podržala supruga na Velikoj nagradi Bahreina, a pred kamerama su se i poljubili. Međutim, kako su strani mediji pisali, njezina je želja bila da se Hornerova kolegica 'makne' iz priče.

- Iako se smiješila pred kamerama na Grand Prixu, Geri je postavila neka stroga pravila. Jedno od njih je da Christian prekine ili smanji kontakt s tom zaposlenicom, no to je zbog njezine uloge u Red Bullu teško - rekao je izvor za The Sun. Izvor je dodao i da je Geri bila bijesna nakon što je vidjela poruke.

Foto: HAMAD I MOHAMMED

Christian Horner do daljnjega će ostati šef Red Bulla, a brojnima se to ne sviđa. Među njima je i Jos Verstappen, otac Maxa Verstappena, trostrukog svjetskog prvaka u Formuli 1 i člana momčadi Red Bull.

- Ovdje je napeto dok god je on na poziciji. Tim je u opasnosti od raspadanja. Ne može se dalje ovako. On glumi žrtvu, a zapravo je on taj koji uzrokuje probleme - rekao je Jos. Oko situacije se oglasio i Ralf Schumacher, mlađi brat legendarnog vozača utrka Michaela Schumachera. On je rekao da Red Bull mora napustiti ili Horner ili Verstappen.

- Ako se Horner bude čvrsto držao svojeg mjesta, neće samo oštetiti Red Bullu nego će time osigurati i da Max Verstappen napusti momčad - rekao je.

Foto: HAMAD I MOHAMMED