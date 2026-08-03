Josipa Lisac podržala je mladu pjevačicu nakon oštre kritike Houdeka: 'Što to zaista znači?'

Josipa Lisac na koncertu na Hvaru nije govorila samo o glazbi, već je iskoristila priliku kako bi poslala snažnu poruku o važnosti podrške mladim umjetnicima i slobodi izražavanja, osvrnuvši se tako na raspravu koja posljednjih dana dominira domaćom glazbenom scenom. Josipa Lisac nije nikoga imenovala, no bilo je jasno kako je riječ o nastupu mlade pjevačice Duške Brčić-Šušak na Oliverovim večerima te o oštrim kritikama koje joj je, na račun njenog nastupa, uputio Jacques Houdek.

Video govora s nastupa pogledajte OVDJE.

- A što se dogodilo? Ženska je zapjevala zapravo! Opustila se, to su bile Oliverove večeri. Nekima se to nije svidjelo, pa čak i nekim našim glazbenim kolegama. A što to zapravo znači? To znači da joj ne daješ slobodu da se izrazi. Da nauči. Da joj ne daješ mogućnost ni podršku. Možda sada nije bila tako dobra, ali možda za nekih mjesec, dva, godinu bude najbolja. Treba imati altruizam u sebi, nositi jedan ljudski poriv da nikada ne osuđuješ. Jer gdje je istina? Pa istinu ima svatko svoju. Znate o čemu govorim. Svi moramo imati tu slobodu izražavanja, a onda se tu vidi tko je dobar, a tko nije dobar, onda je sve vrlo jednostavno. Dapače, meni se to sviđa, nekima od nas se sviđa - rekla je Josipa Lisac publici koja ju je nagradila pljeskom, nakon čega se glazbenica vratila koncertnom programu.

Foto: Zvonimir Barisin

Podsjetimo, posljednjih dana javnost prati raspravu koja je započela nakon nastupa Duške Brčić-Šušak na Oliverovim večerima. Jacques Houdek javno je kritizirao izvedbu mlade kolegice te su njegove riječi izazvale brojne reakcije, a u raspravu su se uključili i brojni drugi s domaće scene.