Hozier premijerno u Hrvatskoj na 16. izdanju INmusic festivala

Hozier, jedan od najpopularnijih i najnagrađivanijih irskih glazbenika današnjice, prvi put će nastupiti u Hrvatskoj na povratničkom 16. izdanju INmusic festivala, koji će se održati na Jarunu od 24. do 26. lipnja iduće godine.

Poznat po jedinstvenom glasu i folk-blues rock izričaju u svojim pjesmama, s hitovima na vrhu ljestvica i predanošću filantropiji, Hozier svojim dojmljivim glazbenim talentom i predanosti društvenim temama u 21. stoljeću nastavlja veličanstvenu tradiciju rock poeta 20. stoljeća, ističu s INmusica.

Foto: David Jensen

Hoziera proslavila pjesma 'Take Me To Church'

Podsjećaju da je početak Hozierove karijere obilježio singl 'Take Me To Church', najveći blues-rock hit protekle dekade koji je uz jednoglasne pohvale kritičara i publike diljem svijeta imao preko milijardu pregleda na YouTubeu, što je najveći uspjeh u suvremenoj rock glazbi.

Njegov album prvijenac, 'Hozier' iz 2014. zavladao je svjetskim top ljestvicama i osvojio brojne nagrade i priznanja. Osim glazbenih postignuća, Hozier je poznat po dobrotvornim radu i širenju pozitivnih promjena kroz svoju umjetnost. Tako je sve prihode od objave singla ‘Cherry Wine’ donirao međunarodnim humanitarnim organizacijama za borbu protiv obiteljskog nasilja.

Album 'Wasteland, Baby!' (2019.) dobio je brojne pohvale kritičara i došao na prvo mjesto 'US Billboard Top 200' ljestvice, učvrstivši njegov status prestižnog svjetskog etabliranog glazbenika i tekstopisca. EP 'Eat Your Young' iz ožujka ove godine donosi tri intrigantne pjesme kojima Hozier istražuje teme grijeha, samospoznaje i pohlepe, a njegov treći studijski album, 'Unreal Unearth' objavljen je u kolovozu uz odličan prijem publike i kritike.

Na INmusic stižu The National, The Smashing Pumpkins...

Foto: David Jensen

Rasprodane koncertne dvorane diljem Europe te najavljeni nastupi na najvećim svjetskim glazbenim festivalima u 2024. godini čine Hoziera jednim od najistaknutijih kantautora i pjevača novije generacije, kažu sa zagrebačkog festivala, koji će se na jarinskom jezeru održati od 24. do 26. lipnja.

Dosad su već najavljeni nastupi The Smashing Pumpkins, The National, Viagra Boys, The Gaslight Anthem i Sleaford Mods.