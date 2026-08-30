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LJUBAVNA PRIČA

Hrgović i Marinela na vjenčanju su puštali golubove, a o njenoj haljini još se dugo pričalo...

Piše 24sata,
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Hrgović i Marinela na vjenčanju su puštali golubove, a o njenoj haljini još se dugo pričalo...
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Foto: Marko Lukunić/Pixsell
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Par je u vezi bio šest godina prije vjenčanja, no, kako je to Hrgović jednom rekao, znaju se 'oduvijek'. Marinela se u početku bojala da je Filip grub, no ubrzo je shvatila da dobar, pažljiv i zanimljiv

Admiral

Filip Hrgović postao je sinoć svjetski teškaški prvak po IBF-u, a od samih početaka karijere, podrška mu je njegova supruga Marinela. 

Vjenčanje boksača Filipa Hrgovića i Marinele Čaja u župi Svih svetih u Sesvetama
Vjenčanje boksača Filipa Hrgovića i Marinele Čaja u župi Svih svetih u Sesvetama | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Par je u vezi bio šest godina prije vjenčanja, no, kako je to Hrgović jednom rekao, znaju se 'oduvijek'. Marinela se u početku bojala da je Filip grub, no ubrzo je shvatila da dobar, pažljiv i zanimljiv, kako je jednom ispričala. Filip je svoju emotivnu stranu pokazao već nekoliko puta. Svojoj boljoj polovici je u studenom 2020. čestitao rođendan na vrlo romantičan način. Osim što joj je poklonio veliki buket crvenih ruža, odveo ju je na uzbudljiv let helikopterom.

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- Moja supruga, moja stijena! Najdraža moja ljubavi, sretan ti rođendan - napisao je emotivno tada ispod fotografija i videa.

Filip i Marinela prvo su se dopisivali, a onda su i počeli izlaziti. I Marinela se bavila sportom, igrala je odbojku, pa je uvijek imala razumijevanja za Filipove obaveze. 

- Imam sreću što smo se našli, jer kao sportašica zna kakav mi je tempo pa ne inzistira na svojim željama nego se prilagođava mojim obavezama - rekao je jednom Filip koji je otkrio kako mu je obitelj iznimno važna.

- Nema bez obitelji ništa, meni je to smisao života. Imati dječicu, oženiti se. Tako da se radujem tome. Ruku na srce, nije u šoldima sve.

Filip i Marinela vjenčali su se 1. lipnja 2019. u župi Svih svetih u Sesvetama, a nakon ceremonije mladenci su pustili bijele golubice. S uzvanicima su zatim slavili na ekskluzivnom imanju Luna u Kupinečkom Kraljevcu. O Marinelinoj raskošnoj vjenčanici pričalo se dugo vremena. Mladenka je tada blistala u dugoj vjenčanici s čipkom i velom, a u rukama je nosila veliki buket ruža. 

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Filip je za kuma odabrao najboljeg prijatelja iz djetinjstva Brunu Malića, a Marinela je tu čast dodijelila prijateljici Antoniji Tokić. Par je vjenčao velečasni Dražen Radigović, svećenik karizmatik, a na svadbenom slavlju pjevala im je Pamela Ramljak, bivša Feminemka.

Njihova sreća dodatno je porasla kada su prije dvije godine postali roditelji djevojčice. Iako često govori o tome koliko mu znače obitelj i supruga, svoju kći obitelj Hrgović drži podalje od očiju javnosti. 

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