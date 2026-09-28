HRT je otvorio natječaj za Doru

Hrvatska radiotelevizija (HRT) objavila je pravila za izbor hrvatskoga predstavnika za pjesmu Eurovizije – Dora 2027. Javni natječaj otvoren je danas, 28. rujna 2026. godine i traje do 29. studenog 2026. godine.

Kako navode s HRT-a, stručni ocjenjivački sud će na temelju natječaja odabrati 24 pjesme i 4 rezerve. Na javni natječaj mogu biti prijavljene samo pjesme koje nisu javno izvođene niti na bilo koji način javno objavljene, a za koje autori glazbe i teksta raspolažu pravima prema tekstu natječaja. Kriterij za odabir pjesama je isključivo umjetnička vrijednost s naglaskom na kvalitetu glazbe i stihova te cjelokupnog djela. Izvođači - sudionici natjecanja DORA 2027. na dan nastupa na poluzavršnici ne smiju biti mlađi od 18 godina.

Opatija: Potpisan ugovor o suradnji između HRT-a i Opatije o organizaciji DORA 2025. | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Pobjednik Dore 2027. predstavljat će HRT na predstojećem Eurosongu (Eurovision Song Contest 2027.) u bugarskom Burgasu.

Natjecanje za DORU 2027. izravno će se prenositi na programima HTV-a, multimedijskoj platformi HRTi i na mrežnim stranicama HRT-a www.hrt.hr, u veljači 2027. godine. Pravila za izbor hrvatskoga predstavnika i pjesme za pjesmu Eurovizije - Dora 2027. pročitajte ovdje.

Irska će bojkotirati Eurosong i 2027.

Podsjetimo, ove godine je u Beču na Eurosongu Hrvatsku predstavljala grupa Lelek, a finalu su osvojile 15. mjesto. Pobjedu je odnijela predstavnica Bugarske, Dara, s pjesmom 'Bangaranga'.

Foto: Lisa Leutner

Ovogodišnje je natjecanje bojkotiralo pet zemalja, Nizozemska, Španjolska, Irska, Island te Slovenija, i to zbog izraelskog predstavnika. Neke od tih zemalja su odbile emitirati i prijenos programa.

Irska je najavila bojkot Eurosonga i 2027., dok je Nizozemska najavila da se vraća.